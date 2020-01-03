Мнение: Дети-Штурманы

Штурманы-мамы воспитывают Штурманов-детей.

Неправильно думать, что детей «портят», изначально у детей вообще нет никаких границ.

Границы формируются в процессе общения с окружающим миром.

Но если мама и папы — Штурманы, границы детей формируются плохо.

Взрослея, любой ребенок сам может формировать нормальные границы, тем более, что общается он не только с родителями.

И все же родители могут существенно облегчить детям эту работу, если с самого раннего детства будут пресекать детское штурманство.

Лучше мягко, ведь речь о ребенке.

Штурманство изначально есть у каждого ребенка. Это — обычная вещь для инфантильной личности, а ребенок — личность несформированная, нормальный инфант.

Это для взрослого плохие границы — задержка личностного развития, а маленьких детей с хорошими границами не бывает, это социальный навык, который развивается так же, как речь, способность читать и считать.

Штурманство у детей проявляется в том, например, что они требуют исполнения своих желаний, не обращая внимания на субъектность родителя и других людей.

Многие родители-Штурманы упраздняют обучение вежливости. «Спасибо», «пожалуйста», «извините» — какого черта их ребенок должен распинаться?

Он ведь маленький, ему и так должны дать, помочь, пропустить, посадить. Он привилегирован. Пусть с самого детства учится ощущать себя хозяином и заявлять о своих правах на все. Даже на чужое.

По поводу чужого у родителей-Штурманов — слепое пятно.

Им кажется, что в мире либо все общее, либо кто-то это общее присвоил.

Хорошая машина у кого-то? У народа наворовал. Как и большую квартиру. И другие социальные удобства.

Они и сами не уважают чужую собственность, даже презирают, и ребенка хотят научить относиться к этому свысока. Им кажется, что если он будет смотреть на все по-хозяйски, он сможет так же уверенно брать, как берут те, кто это все умеют.

Настоящие Штурманы видят причины своих неудач в излишней скромности.

Вы можете увидеть это в каждом письме Штурмана. Неважно, сколько раз автор сокрушенно воскликнет, что он — Штурман, это все пустые восклицания, а на самом деле все Штурманы считают себя слишком деликатными и скромными. Они всегда пытаются ухватить меньше, чем хотят, отсюда их ощущение, что они слишком слабы и скромны. А могли бы огого, если бы осмелели.

Поэтому и детей Штурманы воспитывают так же. Не то чтобы они их учат хватать у всех все из рук, но всегда очень сочувствуют, когда ребенок хочет что-то чужое.

Хватает, например, ребенок Штурмана чужое ведерко.

Настоящая мама-Штурман обязательно отведет взгляд и сделает вид, что не заметила. А зачем? Маленькая хозяйка ведерка стоит молча и хлопает глазами, мама ее отвлеклась. Ну и пусть ребеночек поиграет. Дети ведь должны делиться? Если хозяйка ведерка подняла вой, чужая мама-Штурман обязательно примется ее увещевать, уговаривать, чтобы она не была такой жадиной. Свой ребенок ей жадным не кажется, ему ведь захотелось. А собственное «хочу» с точки зрения Штурмана имеет священную силу. Халяву и манну Штурманы всегда называют светом и добром.

Мама-Штурман не скажет ребенку, что он не должен хватать чужое ведерко без спросу, что он должен сначала попросить и предложить взамен что-то свое. Нет. Настоящие Штурманы ни в коем случае не хотят ограничивать своих детей, им кажется, что в этом случае дети останутся на обочине жизни.

Мир в представлении Штурмана — это территория без границ, где каждый должен отжать что-то хитростью, наглостью или силой.

Штурман потому и лезет везде со своим «списком новогодних желаний» и прочими планами, включающими других людей, что он убежден: надо активней требовать и приказывать, и тогда все получишь. Надо бороться за свои ресурсы, не обращая внимания на границы. Иначе так и останешься в тени, никогда не умножишь то, что есть. Не работой же умножать? Не пользой для других?

Пресечь в ребенке штурманство очень просто. Достаточно с самых ранних лет давать представление о неприкосновенности чужого имущества, о неприкосновенности чужого труда, внимания и времени.

Неприкосновенность — это значит нельзя хватать это и тянуть к себе. Человек может дать это сам, с удовольствием, будучи заинтересованным в совместной деятельности, в общении или в игре.

Если приходится побеспокоить другого человека, важно обозначить это словами «извините» и «спасибо».

Любой свой интерес нужно формулировать вежливо, подчеркивая, что идет речь о чужих ресурсах. «Пожалуйста», «разрешите».

Это не пустые слова. Ребенок должен видеть, что вы пользуетесь этими словами на чужой территории всегда, и он должен хорошо понимать значение этих слов. Он должен учиться осознавать, что происходит.

Маленькому ребенку поначалу сложно отличить свое от чужого и это нормально (взрослым Штурманам приходится учиться этому в 50 лет, если они хотят сформировать границы), но это — самый важный социальный навык.

Уважение — это не какая-то абстракция. Это признание за человеком субъектных прав, то есть прав распоряжаться своей энергией и своим имуществом по своему усмотрению.

Неуважение — это отрицание субъектности другого, навязывание ему своей воли. Пренебрежение его интересами при общении с ним.

Под короной Сокровища Штурман убежден, что второй и сам этого штурманства хочет, под короной Спасателя Штурман считает, что второй хоть и не хочет, но ему так будет полезней, под короной Победителя Штурман убежден, что желание второго не имеет никакого значения, он подчинится и согласится.

Вот чем отличаются эти короны. Чем больше сопротивление второго, тем больше и сложней корона Штурмана.

Но главный его посыл — это «Я — Солнце». Штурман уверен, что место в иерархии определяет объем наглости и самоуверенности, а уважение к другим мешает любить себя.

Большинство Штурманов не такие смельчаки, даже трусы. Поэтому законы и правила они кое-как признают, неохотно.

Они в курсе, что люди часто реагируют агрессивно на прямое штурманство, поэтому придумывают обходные пути.

Но привычка залезать к другому в голову, присваивать его в плохом «мы», планировать за другого и изо всех щипцевать — это главная особенность всех Штурманов.

Так как они воспитывают своих детей?

— Мама, я хочу такую же машину как у Пети, — говорит, например, ребенок.

Штурман испытывает адские муки. Он убежден, что его ребенок имеет право на все самое лучшее и это страшная несправедливость, что у него чего-то нет. Он просит прощения у ребенка, он обещает ему добыть как-нибудь такую машину, он уговаривает его не расстраиваться, ведь это ужас — если ребенок будет думать, что он чем-то уступает Пете, пусть даже только игрушками. Мама-Штурман чувствуют свою ущербность и показывает ребенку свой стыд и печаль. Сама она в этот момент привычно обижается на папу ребенка, что тот мало зарабатывает, и на дедушку с бабушкой, что те мало помогают.

А на самом деле — это хороший повод показать ребенку, что далеко не все хочу исполняются. Над некоторыми можно работать, некоторым вообще не суждено воплотиться. Можно вообще не обращать внимания на многие детские хочу. Хотеть не вредно. Можно сказать ребенку, что у него зато есть другая машина. Но только без заискивающего и извиняющегося тона. Без длинных лекций. Если он расстраивается, значит границы по части чужого пока еще плохо сформированы, но вот именно так они и формулируются — от осознания, что есть чужое и его не ухватить, что надо этот факт принять и успокоиться.

Пусть ребенок учится жить в мире, где есть что-то его и есть чужое, и он не должен из-за чужого страдать.

Взрослые иногда думают, что у ребенка нет зарплаты и он не может себе все купить, что хочет, поэтому выполнять все его желания должны они.

Но когда у ребенка будет зарплата, он тоже не сможет купить себе все, что хочет, а только самую малую часть.

Вокруг него всегда будут люди, у которых есть что-то большее.

Чтобы дорасти до заработка, когда можно позволить себе многое (и это — не все), ребенок должен серьезно прокачаться, а без хороших границ в ресурсе экономика и работа у него этого не получится, он будет все время зариться на какую-то халяву и идти на поводу своих хочу.

Если вы не хотите воспитывать в ребенке скромность, вы не поможете ему сформировать нормальные границы.

Вы будете все время идти на поводу собственного штурманства и проецировать на него свои иллюзии и свои амбиции, думая, что воспитывая наглое и жадное существо, вы воспитаете победителя.

Но это будет Победитель в короне, и первые, на кого он направит свое недовольное «дай», будете вы.

Уже в подростковом возрасте с этим столкнетесь. А дальше больше.

Друзья, знакомая проблема?

Как справляетесь со штурманством детей?

Источник: Эволюция

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Последнее: Штурманы-мамы воспитывают Штурманов-детей. Неправильно думать, что детей «портят», изначально у детей вообще нет никаких границ. Границы формируются в процессе общения с окружающим миром. Но если мама и папы — Штурманы, границы детей формируются плохо. Взрослея, любой ребенок сам может формировать нормальные границы, тем более, что общается он не только с родителями. И все же родители […]