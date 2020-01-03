В Сети опубликовали фотографии отечественного лимузина ВАЗ-21109 «Консул», построенного ещё в 90-х. Это транспортное средство продавалось исключительно под заказ, и до сегодняшнего времени сохранилось крайне мало работающих экземпляров.

Многие идеи от «АвтоВАЗ» по созданию лимузинов представительского класса так и не были реализованы, но это не касается ВАЗ-21109 «Консул». Машина построена на базе ВАЗ-2110, и её разработка началась в 1996 году. Уже в то время лимузин оснащался 93-сильным двигателем объёмом 1,5 литра, чего было вполне достаточно для комфортного передвижения в городских условиях. Колёсную базу «Консула» увеличили на 65 сантиметров, что позволило удлинить корпус транспортного средства почти до пяти метров.

В салоне ВАЗ-21109 «Консул» ничем не отличался от зарубежных лимузинов. Все сидения были выполнены из качественной кожи. Её же использовали для обивки салона, вставляя в некоторые места декоративные элементы из дерева. Пассажиры имели доступ к телевизору, магнитофону, холодильнику и мини-бару. В настоящее время встретить такой автомобиль на дорогах общего пользования практически невозможно из-за его уникальности. Большая часть выпущенных моделей находится в руках коллекционеров.

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Последнее: В Сети опубликовали фотографии отечественного лимузина ВАЗ-21109 «Консул», построенного ещё в 90-х. Это транспортное средство продавалось исключительно под заказ, и до сегодняшнего времени сохранилось крайне мало работающих экземпляров. Многие идеи от «АвтоВАЗ» по созданию лимузинов представительского класса так и не были реализованы, но это не касается ВАЗ-21109 «Консул». Машина построена на базе ВАЗ-2110, и её […]