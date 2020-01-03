США не выявили заслуживающих доверия угроз после убийства Сулеймани

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани не поступало заслуживающих доверия угроз в отношении США, сообщил и.о. министра внутренней безопасности страны Чед Вулф.

Он приветствовал действия главы американского государства Дональда Трампа «по защите жизни американцев». Вулф заверил, что его ведомство «готово противостоять всем угрозам», но сейчас «никаких конкретных, заслуживающих доверия угроз нет».

В связи с убийством Сулеймани МВБ оценивает «потенциальные новые угрозы и меры реагирования на постоянно меняющийся ландшафт угроз», ведомство «сохраняет бдительность», передает ТАСС.

Тем временем Госдеп сообщил, что США внесли в список террористических организаций связанную с Ираном иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак», которая, по версии Вашингтона, участвовала в попытке штурма посольства США в Багдаде, передает РИА «Новости».

Напомним, в результате ракетного удара по иракской базе под Киркуком погиб американский контрактник из числа гражданских. Пентагон возложил ответственность на движение «Катаиб Хезболла» и нанес ответные удары по объектам в Ираке и Сирии. После этого в Багдаде толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США и подожгла его. США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Пентагон утверждает, что Сулеймани «одобрил нападение на посольство США в Багдаде»..

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