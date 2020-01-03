Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

Настоящее рождественское чудо — новость, которой поделилась несколько минут назад с поклонниками актриса Кэмерон Диас. У них с супругом Бенджи Мэдденом родилась дочь. Подробностями она лично поделилась с общественностью в своем Instagram, но вот публиковать фото малышки, как это делают другие звезды, не стала, пожелав оставить это в тайне.

С Новым годом от Мэдденов! Мы чувствуем себя такими счастливыми, благодарными и благославленными, начиная это десятилетие, объявляя о рождении нашей дочери — Рэдикс Мэдден. Она покорила наши сердца, став частью нашей семьи. Мы счастливы поделиться этой новостью. Но мы также чувствуем, что должны защитить частную жизнь нашего малыша. Мы не будем публиковать ее фото и делиться больше подробностями, кроме того — что она очень милая. Счастливого нового года и нового десятилетия всем!

— написала Кэмерон текстовое сообщение, которое не сопроводила никакой фотографией, в Instagram.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден

Напомним, с гитаристом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом Кэмерон Диас познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году. Однако встречаться они начали намного позже — лишь через 10 лет. Свела будущих супругов Николь Ричи, которая замужем за братом Бенджи — Джоэлем Мэдденом. 5 января 2015 года Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден сыграли свадьбу в Лос-Анджелесе. В этом же году состоялась премьера мюзикла «Энни», одну из главных ролей в котором исполнила Диас. С тех пор новые фильмы с ее участием не выходили. Звезда «Ангелов Чарли» и доброго десятка романтических комедий уже несколько лет как пропала с радаров и красных дорожек и крайне редко дает интервью, однако в августе этого года актриса сделала исключение ради 25-летия американского InStyle. В откровенном интервью она поделилась своими мыслями о старении и браке.

Я думаю, после сорока наступает лучшее десятилетие в жизни. Ты просто должна быть честной с самой собой и быть готовой к переменам, которые принесет анализ прошлых лет. Ты должна посмотреть на свое поведение, увидеть, что сработало, что нет. Ты должна перестать беспокоиться по любому поводу. С тебя хватит! Тебе все равно. Мне точно все равно. И это такое облегчение. Ты также начинаешь отслеживать физические изменения в себе и понимать, что ты ничего не можешь сделать по этому поводу. Потом оглядываешься назад и думаешь: Боже, я ненавидела себя в этот момент, но посмотрите, какой молодой я была». Или же: «Надеюсь, у меня есть в запасе следующие 40 лет, в течение которых я также буду смотреть старые снимки и поражаться». Я знаю, что прямо сейчас я нахожусь в лучшем своем моменте и никогда не стану моложе. Я — 47-летняя женщина, которая довольна собой.

— рассуждала Кэмерон.

Прямо сейчас я просто хочу построить крепкие искренние отношения с друзьями и близкими. Конечно, это касается и моего мужа (музыканта Бенджи Мэддена Ред.). Решение выйти за него замуж было лучшим, которое я когда-либо принимала. Мой муж — лучший. Он самый прекрасный человек и потрясающий партнер. Сам же брак — определенно сложная вещь, над которой нужно много работать. И ты должен быть с тем, кто готов пройти этот путь вместе с тобой, потому что в браке не бывает работы на 60% и 40%. Это всегда 50 на 50, и точка. Всегда. Не знаю, была ли я готова к этому, когда выходила замуж, но я знала, что Бенджи особенный. Он хороший человек, и он не притворяется. Это так удивительно.

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Публикация от Cameron Diaz (@camerondiaz)8 Ноя 2016 в 10:03 PST

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Последнее: Настоящее рождественское чудо — новость, которой поделилась несколько минут назад с поклонниками актриса Кэмерон Диас. У них с супругом Бенджи Мэдденом родилась дочь. Подробностями она лично поделилась с общественностью в своем Instagram, но вот публиковать фото малышки, как это делают другие звезды, не стала, пожелав оставить это в тайне. С Новым годом от Мэдденов! Мы […]