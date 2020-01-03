Эксперты назвали 6 неожиданных способов почувствовать себя счастливее

Многие люди мечтают найти собственное «универсальное средство» стать счастливым. Эксперты в области психологии назвали 6 неожиданных способов, которые позволят почувствовать себя более уверенным и, хотя бы на некоторое время, начать относиться к жизни проще и легче.
В первую очередь специалисты рекомендуют попробовать делать благотворительные пожертвования. Учёные из Гарварда в результате исследования доказали, помогая кому-то, человек становится счастливее, а положительных эмоций от пожертвованных пяти долларов в разы больше, чем от выигрыша в лотерею ста долларов. Принесут удовольствие и похвалы, так как большинство людей любит, когда их достижения не остаются без внимания. Ещё одним способом обрести счастье является движение. Австралийские исследователи выявили, что у сидящих по 7 и более часов в день людей риск развития депрессии увеличивается вдвое, но при этом 10-минутные физические упражнения снижают его не менее, чем на 25%.
Также, по мнению экспертов, помогает стать счастливее правильная осанка. Если человек ходит с опущенными плечами и согнутой спиной, то и настроение у него соответствующее, а вот «походка победителя» с поднятым подбородком придаёт уверенности. Можно попробовать на некоторое время отказаться от любимых блюд, а когда они снова вернутся в рацион, то с ними вместе придёт «импульс счастья». И последний способ – рисование. Оно позволяет повысить стрессоустойчивость и укрепляет психику даже тогда, когда человек просто раскрашивает готовые рисунки не более одного раза в неделю.
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Последнее: Многие люди мечтают найти собственное «универсальное средство» стать счастливым. Эксперты в области психологии назвали 6 неожиданных способов, которые позволят почувствовать себя более уверенным и, хотя бы на некоторое время, начать относиться к жизни проще и легче. В первую очередь специалисты рекомендуют попробовать делать благотворительные пожертвования. Учёные из Гарварда в результате исследования доказали, помогая кому-то, человек […]
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