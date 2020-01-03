Мнение: Как надо проздравлять: мастер-класс для Кремля

Услышал, что президент Украины во время новогоднего поздравления украинцев говорил по-русски — и не выдержал, решил посмотреть. Вообще, судя по отзывам в соцсетях, народ от новогоднего Зеленского малость охренел — некоторые даже не поняли, как к его выступлению относиться, настолько тяжелым испытаниям были подвержены их устоявшиеся, заскорузлые от давнего употребления шаблоны и скрепы.

И я посмотрел — да, Зеленский явно оттянулся по полной. Хотя оно и естественно — задним числом понимаешь, что чего-то такого Украине и следовало ожидать, если уж они выбрали президентом артиста и постановщика концертных шоу для широких масс. Хотя в части русского он как раз не очень потрафил — в собственно своей части речи (да-да, у него там была только ЧАСТЬ!) по-русски сказал буквально одну фразу — от имени «жителей Краматорска». Хотя я зорким глазом подметил еще: он там, намекая на неимоверный подвиг «героев АТО», не удержался и выдал «наших солдат», в то время как хладнокровный текстовый сопроводитель тут же «перевел правильно», написав «наших солдатов». Тяжело дается Зеленскому неродной язык, все время сбивается на свой!

В общем, там в клипе у Зеленского всё празднично: вместо нашего унылого Путина, бормочущего из года в год одни и те же банальности на фоне неизменной Кремлевской стены — артистичный и проникновенный през, шпарящий, по-моему, даже без суфлера (наизусть выучил, как на сцене!), плюс еще толпа каких-то актеров и местных знаменитостей, призванных как бы представить «усю Вкраину зараз» (я уже тоже научился по тамошнему!)

В результате украинский клип «Поздравление президента 2020» получается, по-моему, совершенно убойным… именно для старшего поколения и пенсионеров, причем всего бывшего совка; дело в том, что по стилистике ролик получился просто до боли советским. Настоящее советское идеологическое кино! Да к тому ж не брежневское, не перестроечное и не «оттепельное» — и именно что самое что ни на есть кондовое, то есть без привычной позднесовковой фиги в кармане: мы видим совок 50-х, а то и 30-х годов, уровень фильмов типа «Член правительства» или «Свинарка и пастух». То есть — игра на самых глубинных, архетипически совковых струнах изломанной советской души.

Я бы сказал так: Зеленский и Ко сняли САМОЕ что ни на есть образцово СОВЕТСКОЕ по духу проздравление с наступающим, какое только возможно. Если сказать проще — они сделали самую ВАТНИЧЕСКУЮ вещь из всех возможных, зарядили так, что на всех российских каналах могут только рыдать от зависти: никакие киселевы-соловьевы до такой незамутненности и пафоса ранних советских кинофабрик не могли бы допрыгнуть при всем желании. Потому что даже у Соловьева-Киселева в кармане есть фига, и не одна — а тут всё шпарят как в первый раз.



Реклама «Члена Правительства» в совке на ридной мове.

В общем, авторы (думаю, это все та же команда Квартала) продрали до печенок все те 73% своих украинцев, которые за Зеленского и голосовали. Зеленский — внезапно! — представил именно Украину как «новый СССР», тот самый, «небесный СССР». Что такое был СССР в его самопрезентации? Братство народов и религий (исключительно в их внешнем, лапсердачно-вышиваночном облачении, смешном и нестрашном), все непрерывно, как идиоты, улыбаются и радуются непонятно чему, все если о чем и мечтают, то исключительно о мире, все за малыми смешными исключениями, будь ты хоть белый, хоть черный, говорят на одном языке — правда, в случае «старого» СССР это был русский, ну а в случае «нового» это украинский). Феноменально! Отличная концептуальная работа истинных профи! Я говорю «концептуальная», потому что видно — всё сделано не ради хохмы или полета креатива, а наоборот — авторы очень четко представляли, чего они хотят добиться от публики, на какие именно кнопки давят.

Даже удивительно: ведь вроде бы российский агитпроп разрабатывает ту же жилу, все кремлевские СМИ , особенно телевизор, ваяют тот же каменный цветок «рф как дубль небесного ссср» последние лет 10 — но Зелик с точки зрения цельности и точности посыла одним «проздравлением» обошел нас как стоячих. Почему? Ответ кремлевского агитпропа: «Да блин! Каким же невероятным уровнем цинизма надо обладать, чтобы делать ТАКОЕ!! Это же… это же… да это же черт знает что такое!!»

Вопрос — но как на Украине-то смогли? У меня два варианта ответа: первый — что все это делали какие-то американские или даже английские (sic!) суперпрофи (те, кто видел сериал «Чернобыль», знают, что душа совка — это вовсе не какой-то бином Ньютона, наоборот, на Западе давно ее разобрали по винтикам и знают о ней больше, чем все мы даже можем представить).

Или — второй вариант: Зеленский и его братаны смогли ТАКОЕ снять, потому что они в самом деле во ВСЁ ЭТО верят. Реально. В это трудно, почти немыслимо поверить (у них ведь высшее образование! Они прожженные опытные дельцы!!) — но возможно, в каком-то слое психики они все это сохранили в первозданном виде. Чистом, как слеза нерожденного советского младенца.

У всего, о чем выше сказано, только один недостаток: клип кажется немыслимо скучным и затянутым. Я досмотрел из профессионального интереса — но я сильно сомневаюсь, что нормальный человек в состоянии осилить «проздравление» — весь этот прянично-паточный торт — целиком.

Однако кто сказал, что оно снималось для нормальных людей? Что в России, что на Украине — основные массы составляют совки и антисовки, а нормальные, если они вообще есть, телепоздравления всяких клоунов вообще не смотрят.

UPD для анонимов: все знают, как я люблю анонимов, однако вы должны быть сверхоптимистом, если пишете матерный комментарий и при этом рассчитываете, что я его расскриню.

Источник: Размышления вольного социолога

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Последнее: Услышал, что президент Украины во время новогоднего поздравления украинцев говорил по-русски — и не выдержал, решил посмотреть. Вообще, судя по отзывам в соцсетях, народ от новогоднего Зеленского малость охренел — некоторые даже не поняли, как к его выступлению относиться, настолько тяжелым испытаниям были подвержены их устоявшиеся, заскорузлые от давнего употребления шаблоны и скрепы. И я […]