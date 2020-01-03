Украина продолжит производить и экспортировать «коньяк» и «шампанское» – «Укрвинпром»

Украина продолжает использовать названия «коньяк» и «шампанское», от которых обязалась отказаться при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Об этом 3 января проинформировала в Facebook корпорация «Укрвинпром».

«Украина продолжит производить и экспортировать «коньяк Украины» и «шампанское Украины» …Виноградно-винодельческая отрасль страны сегодня работает в условиях переходного периода, определенных статьей 208 Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом с другой стороны по использованию географических указаний ЕС для обозначения подобных продуктов, которые походят из Украины», – сказано в сообщении.

В корпорации подчеркнули, что переходный период – 10 лет, до 1 января 2026 года, и «это неизменная в течение ближайших лет юридическая ситуация».

«Несмотря на взятые на себя обязательства отказаться от ряда географических названий ЕС, в частности, «коньяк» и «шампанское», мы имеем право использовать названия до конца 2025 года. Однако, вследствие политического решения во время подписания Соглашения об ассоциации не было предусмотрено предоставление ранее оговоренных в ходе переговоров компенсаций или технической помощи производителям винодельческой продукции Украины в случае отказа от употребления географических указаний стран Европы в названиях украинских вин и коньяков», – отметил гендиректор «Укрвинпрома» Владимир Кучеренко.

Україна продовжить виготовляти та експортувати «коньяк України» і «шампанське України»Україна продовжує виготовляти та… Posted by Укрвинпром on Reede, 3. jaanuar 2020

Согласно международному праву, использование названия «шампанское» закреплено за производителями игристого вина только во французском регионе Шампань, а «коньяк» – в регионе Шаранта во Франции. Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась придерживаться международных стандартов региональных названий.

В октябре 2018 года Кучеренко заявлял, что производители винодельческой продукции в Украине готовы переименовать шампанское и коньяк, как того требуют в Европейском союзе.

Закон №123-IX об усовершенствовании правовой охраны географических обозначений Верховная Рада приняла 20 сентября 2019 года, 9 октября его подписал президент Владимир Зеленский. Закон касается в том числе брендов «шампанское» и «коньяк», а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступил в силу 1 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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