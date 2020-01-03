После слухов о беременности Курникова показала подросших детей

03.01.2020, 21:51, Разное

 Теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас воспитывают двоих детей – двойняшек Люси и Николаса. Малыши появились на свет в декабре 2017 года.  

Спортсменке до последнего удавалось скрывать беременность. О
пополнении поклонники узнали только после родов. Анне Курниковой удавалось
прятать растущий живот от назойливых папарацци.

Отметим, что малышей знаменитость от общественности не
скрывает. Теннисистка и ее гражданский муж часто публикуют фото и видео с
детьми в соцсетях.

В «Инстаграм» Анны Курниковой, например, появились свежие
кадры. На них Люси и Николас бегут по зеленому газону. Малыши тянут руки к
камере, которая медленно отдаляется.

«С Новым годом», – подписала пост звезда спорта.

Поклонники Анны пришли в восторг от публикации. Многие
отмечали, что двойняшки очень подросли. Мнения о том, на кого больше похожи
крохи, у комментаторов разделились.

Добавим, что не так давно Анна Курникова попала в объектив
папарацци в странном виде. На получившихся кадрах поклонники разглядели растущий
живот. Появились слухи о беременности
теннисистки. Российская спортсменка и ее супруг, испанский певец Энрике
Иглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье
подтвердятся, то все будут только рады.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В результате ракетного удара по аэропорту Багдада был убит один из идеологов и практиков иранской агрессивной политики в регионе генерал Кассем Сулеймани. Собственно, и погиб он на чужой территории, как и подобает агрессору. У Трампа после нападения террористов иракской Хезболлы и других шиитских военизированных группировок на американское посольство был сильно сужен коридор решений — американцы […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика