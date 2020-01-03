После слухов о беременности Курникова показала подросших детей

Теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас воспитывают двоих детей – двойняшек Люси и Николаса. Малыши появились на свет в декабре 2017 года.

Спортсменке до последнего удавалось скрывать беременность. О

пополнении поклонники узнали только после родов. Анне Курниковой удавалось

прятать растущий живот от назойливых папарацци.

Отметим, что малышей знаменитость от общественности не

скрывает. Теннисистка и ее гражданский муж часто публикуют фото и видео с

детьми в соцсетях.

В «Инстаграм» Анны Курниковой, например, появились свежие

кадры. На них Люси и Николас бегут по зеленому газону. Малыши тянут руки к

камере, которая медленно отдаляется.

«С Новым годом», – подписала пост звезда спорта.

Поклонники Анны пришли в восторг от публикации. Многие

отмечали, что двойняшки очень подросли. Мнения о том, на кого больше похожи

крохи, у комментаторов разделились.

Добавим, что не так давно Анна Курникова попала в объектив

папарацци в странном виде. На получившихся кадрах поклонники разглядели растущий

живот. Появились слухи о беременности

теннисистки. Российская спортсменка и ее супруг, испанский певец Энрике

Иглесиас, – отличная пара, поэтому, если домыслы о скором прибавлении в семье

подтвердятся, то все будут только рады.

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