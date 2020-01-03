Усманов решил разделить наследство между семьей и менеджерами

Российский бизнесмен Алишер Усманов сообщил, что после его смерти наследство поровну разделят между семьей и руководством USM.

Как сообщил Усманов, половину наследства получит семья, еще 50% он намерен оставить менеджерам, которые, по его мнению, «заслуживают этого».

«Все, кто сегодня находится на высоких позициях в моем руководстве, примут участие», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Усманов заявил, что такова его «природа» – если «получил что-то от судьбы», необходимо «поделиться этим».

Как подчеркнул бизнесмен, «жизнь не длится вечно». Он отметил, что ему помогали «многие люди». Сам он намерен «помочь» своей семье и менеджерам своей компании, «отдав им акции».

USM – родительская структура компаний «Металлоинвест», «Мегафон», Mail.ru Group.

Bloomberg в декабре сообщало, что состояние Усманова за 2019 год стало больше на 2,51 млрд и составило 16,7 млрд долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В результате ракетного удара по аэропорту Багдада был убит один из идеологов и практиков иранской агрессивной политики в регионе генерал Кассем Сулеймани. Собственно, и погиб он на чужой территории, как и подобает агрессору. У Трампа после нападения террористов иракской Хезболлы и других шиитских военизированных группировок на американское посольство был сильно сужен коридор решений — американцы […]