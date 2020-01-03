Кировского депутата-единоросса заподозрили в убийстве собак

Против одного из депутатов Кировского заксобрания возбудили дело о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета.

Согласно сообщению кировского отделения «Единой России», подозреваемый — Вячеслав Ягдаров, его членство в партии приостановили. По версии следствия, он в Зуевском районе Кировской области из хулиганских побуждений застрелил из ружья двух охотничьих собак, принадлежащих местному жителю.

Полиция провела проверку. Ее материалы передали в следственные органы и после их рассмотрения решили возбудить уголовное дело.

В соцсети «ВКонтакте» 29 декабря появилось видео, где житель Кировской области Андрей Рогачев утверждает, что Ягдаров застрелил двух его охотничьих собак. В разговоре с «МБХ медиа» адвокат депутата Лев Мусихин утверждал, что Ягдаров признает, что видел мертвых животных на поле, но он в них не стрелял.

Источник: Новая газета

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