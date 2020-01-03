США отправят на Близкий Восток 3 тыс. военнослужащих – СМИ

США отправят около 3 тыс. военнослужащих на Ближний Восток в связи с нападением на американское посольство в Багдаде. Они будут находиться там около 60 дней. Об этом 3 января NBC News сообщили чиновники из министерства обороны.
Решение было принято через несколько часов после убийства командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касема Сулеймани в результате авиаудара американцев. Источники NBC News отметили, что отправка военнослужащих не связана с данным инцидентом.
Для развертывания дополнительных сил привлекли бригаду 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в штате Северная Каролина.
31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.
В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.
1 января министр обороны США Марк Эспер сообщил об отправке 750 американских военных.
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В результате ракетного удара по аэропорту Багдада был убит один из идеологов и практиков иранской агрессивной политики в регионе генерал Кассем Сулеймани. Собственно, и погиб он на чужой территории, как и подобает агрессору. У Трампа после нападения террористов иракской Хезболлы и других шиитских военизированных группировок на американское посольство был сильно сужен коридор решений — американцы […]
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