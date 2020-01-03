Мнение: Люди и собаки…

Слева на фотографии депутат Кировского заксобрания Вячеслав Ягдаров, справа одна из двух собак, застреленных, предположительно, этим самым депутатом.
Депутат охотился на снегоходе и, по всей видимости, перепутал собак с лисами…
Против Ягдарова возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК).
Членство Ядгарова в «Единой России» приостановлено….
Читая такие новости про людей, все больше и больше люблю собак…
Источник: Ирек Муртазин
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