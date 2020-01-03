Кирилл Сафонов показал фото усыпанной цветами могилы Галины Волчек

На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами.

Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга Сафонова певица Саша Савельева и экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Некоторые подписчики заметили, что на могиле лежит зажженная сигарета, и они не поняли, для чего это. «Потому что она курила при жизни. Есть такая традиция, что если человек курил при жизни, то на могилу кладут зажженную сигарету», — ответили им другие пользователи Сети. Другие комментаторы в очередной раз вспомнили Галину Волчек и написали много хороших слов в ее адрес.

Галина Волчек скончалась в конце прошлого года в возрасте 85 лет. Для многих смерть режиссера стала неожиданностью, ведь до последнего она продолжала работать. Ее ночью госпитализировали в больницу из дома, а накануне она еще была на репетиции в театре. Знаменитость похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы.

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