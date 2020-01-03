Мнение: «Мостфильм» представляет блокбастер : «Европа не признает!»

Пишет Альберт Лекс

Никогда не будет «Сверного потока — 2». Никогда не будет этова-вашева «Южного-Турецкого-какованибудьещё потока». Ваши «Авангарды» — просто мультики для ваты. Вы не достроите «Силу Сибири». Крым не обойдётся без электричества с Украины и без воды с Украины. АвтоВАЗ никогда не будет выпускать нормальные машины. Сельское хозяйство в России — чёрная дыра, бессмысленно в него вкладывать. Вы никогда не достроите олимпийские объекты в Сочи и не проведёте там Олимпиаду. Вы не построите «Зенит-арену». Вы никогда не будете бороться коррупцией. Вы никогда не посадите чиновников, которые вывели из России миллиарды. Мы опозоримся в Сирии, будет «второй Афган» и катастрофа. Зеленский вам сейчас покажет, как НАДО, со стыда все умрёте! У России отберут Чемпионат мира по футболу…

С 1 января в Болгарию пришёл газ по «Терецкому потоку». А также Украина начала транзитировать газ в Европу по новому договору.

Я что-то пропустил? Я слегка отвлёкся, праздновал Новый год… Может, я не заметил, поправьте меня: а где то, что нам обещали все украинцы и все наши оппозиционеры — где «газовая война»?

Я, главное, сижу вот, салатик вижу, джин-тоник вижу, газовой войны — не вижу… «Турецкий поток» заработавший — вижу, а остановку транзита нашего газа в Европу — не вижу.

Я даже не знаю… Может, мне надо переместиться в «Жан-Жак», заказать хамон с рукколой под пармезаном и смузи вместо моего джин-тоника, чтобы тоже это всё увидеть? Ах да! У меня ещё «Самсунг», а надо, видимо, перейти на «айфон». И что ещё-то…

Раньше надо было стыдиться, что я — русский. Теперь уже требуют шеймиться. Шеймиться я смогу не раньше, чем стану трансегнером — простите, но слово уж больно того звучит… Пока не стал — язык не выговаривает эдакую гадость!

Знаете, я как-то перестал слышать прогнозы о скором конце света! И только сейчас появилась разумная теория, почему именно:

Предсказатели конца света оказались вытеснены с рынка суровыми конкурентами: бесконечными проповедниками из секты «конец Путина». Даже есть шутка такая про «конец Путина в устах либералов».

Просто обильность и безответственность бесконечных прогнозов, что «Рашка фсио» и «Путин в ярости/страхе/безумии/панике уже бежит в Северную Корею» напоминает только одно: бесконечные (прежде) предсказания конца света. И даже методология ровно такая же!

Предсказатель конца света тебе «мамой клянётся, слющий», что уж на сей раз «точно всё». А когда на следующий день после означенной даты ты к нему приходишь, он вовсе не харакири себе делает от стыда, а просто с невинным взглядом провозглашает новый конец света на новую дату.

Когда заработал «Турецкий поток», то не застыдился никто из предсказывавших его неудачу, а просто начали говорить, что «Северный поток — 2» будет уж «точно всё»!

Когда они облажались с предсказанием фиаско с проведением Олимпиады, то тупо начали предсказывать фиаско Чемпионата мира. Когда облажались и там, то стали предсказывать революцию против Путина из-за пенсионной реформы. Когда и тут не угадали, то стали обещать, что после митингов в Москве «уж точно всё».

Я вам скажу, что есть даже зримый результат всех этих предсказаний. Удивительно, не правда ли? Вы и не ждали уже, небось!..

Как нас учили на уроках по менеджменту? «Цель должна быть достижимой, объективной, измеримой». Вот именно так и с предсказаниями! Достигнутый результат достижим вообще и был достигнут в частности. Он был объективен и измерим — и даже измерен.

Объективным и измеримым итогом всех предсказаний и прогнозов об очередной неудаче Путина оказалось… сокращение численности митингов оппозиции до 3 тысяч человек. И это в Москве-то. Видите? А ещё говорят, что никто не ценит работу оппозиции! А вот и нет, люди, оказывается, и видят всё, и ценят по достоинству.

Ну и напоследок:

Мы ведь слышали и не раз, как оппозиция критикует власти за невыполненные обещания, не правда ли? Там ещё потом начинаются обычно слова про ответственность, про «не бросать слов на воздух», про то, как «люди имеют право спросить за данные обещания».

А что там с ответственностью оппозиции за её обещания о том, что Путина не справится, Россия не сможет, проект не состоится, строительство не закончат, мероприятие не проведут, войну не выиграют, движение не запустят — как быть с этими всеми обещаниями?

Но знаете, я кое-что понял! Одна проблема тут и правда есть:

Это Путин виноват в том, что «Эхо Москвы» вот-вот обанкротится, не смотря на все субсидии от Газпрома! Это Путин виноват, что Синдеева никак не наладит работу «Дождя», потому иностранные деньги — это хорошо, а зрителей-то реально мало!

Ну как же, ведь эти СМИ постоянно талдычат о том, что Путин не сможет, не справится, не сумеет, не запустит, не успеет… А Путин, гад такой, успевает, запускает, достраивает, проводит, выигрывает…

Конечно, у оппозиционных СМИ падает рейтинг из-за вечно не сбывающихся прогнозов! А не сбываются они — из-за Путина!

Вот же хитрый Терран нашёл-то способ бороться с «демократией», правда? Они обещают, что он не сделает, а Путин берёт и делает! Коварство Темнейшего просто не знает границ, заговор Лубянки, традиции спецслужб, никак иначе это всё не объяснить…

Ну ведь не можем же мы допустить, что оппозиционеры наши — просто пиздаболы? Да что это я, конечно, не можем…

Но Россия будет свободной! СУГС пять раз, товарищи!

ТакЪ победимЪ!

https://albert-lex.livejournal…

Источник: Конт

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