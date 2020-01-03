Вопрос дня: Как разный алкоголь влияет на настроение?

На самом деле универсальной формулы, позволяющей привязать определенный тип алкоголя к настроению человека, нет. Все слишком сильно зависит от множества различных факторов – крепости напитка, объема в нем сахара, объемов выпитого и даже настроения перед употреблением.

В 2017 году ученые из Национального траста общественного здоровья в Уэльсе и Королевского колледжа Лондона опросили 30 тысяч человек, регулярно употреблявших алкоголь, об эмоциях, которые они испытывали после того или иного напитка. И выделили некоторые закономерности (не став разбираться, правда, в причинах). Среди них:

– крепкий алкоголь с большей вероятностью вызовет у человека злость или агрессию, чем условные пиво и вино;

– легкий алкоголь, как вино и пиво, больше расслабляет;

– от красного вина появляется сонливость;

– крепкий алкоголь придает энергии, но не всем и не всегда. Кроме того, он в гораздо большей степени ухудшает настроение и становится причиной депрессии, чем легкий.

Все эти последствия, как уже было сказано, сильно зависимы от множества других факторов. И одним из самых главных является частота употребления. Если пить слишком часто, алкоголь, каким бы он ни был, ударит по нейромедиаторам в мозгу, в первую очередь по дофамину и серотонину, «гормонам радости и счастья». Их стандартный уровень снизится, а это будет означать перманентную депрессию. Чтобы выйти из нее, мозгу потребуется стимул – опять же, в виде новой порции алкоголя. Это колесо сансары и ведет в конечном счете к алкоголизму. В 2007 году Национальная организация по улучшению здравоохранения Шотландии провела исследование, которое показало, что более половины людей, попавших в больницы страны с членовредительством, прямо перед этим употребляли алкоголь.

Условность работы британских ученых относительно влияния различного алкоголя на настроение только подчеркивается простой биологией. Ученые давно доказали, что чем больше пьешь, тем меньше у тебя возможностей контролировать свое настроение – уровни нейромедиаторов падают, и рано или поздно настроение ухудшится от любого вида алкоголя, если его было много. Эйфория и расслабленность могут быть вызваны небольшим всплеском гормонов после, например, двух рюмок водки. Только вот уловка здесь состоит в том, что вскоре мозг, воодушевленный обещанием веселья и счастья, разочаровывается и требует большего. А это уже ведет к раздражению и депрессии. Так работает и в случае с дофамином, и с серотонином.

Таким образом, нельзя утверждать однозначно, что, например, красное вино и пиво расслабляют, а виски вызывает депрессию и агрессию. Если человек за раз выпьет две бутылки вина, или перед этим пил по полбутылки два месяца подряд, то он будет скорее в угнетенном состоянии, нежели в расслабленном. То же самое справедливо для всех видов – две рюмки водки действительно могут на время поднять настроение, а вот двадцать две с вероятностью в 100% его ухудшат.

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