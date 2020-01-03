Мнение: Нефть и Белоруссия

Белоруссия с 1 января перестала получать российскую нефть. Вентиль просто перекрыли. По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы.
В принципе, ничего нового: шантаж нефтью и газом — база и основа российской политики. Когда на голубом глазу наши чиновники рассказывают, что нефть и газ — это просто бизнес, никакой политики, выглядит это очень глупо. Просто потому, что примеров обратному более чем достаточно.
Источник: Эль Мюрид
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Последнее: Белоруссия с 1 января перестала получать российскую нефть. Вентиль просто перекрыли. По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы. В принципе, ничего нового: шантаж нефтью и […]
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