Мнение: Нефть и Белоруссия

Белоруссия с 1 января перестала получать российскую нефть. Вентиль просто перекрыли. По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы.

В принципе, ничего нового: шантаж нефтью и газом — база и основа российской политики. Когда на голубом глазу наши чиновники рассказывают, что нефть и газ — это просто бизнес, никакой политики, выглядит это очень глупо. Просто потому, что примеров обратному более чем достаточно.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Белоруссия с 1 января перестала получать российскую нефть. Вентиль просто перекрыли. По всей видимости, Путину так сильно хочется стать президентом Союзного государства, что аж невтерпеж. Поэтому Лукашенко уже не намекают, а просто грубо выкручивают руки, чтобы он подписал все бумажки и не мешал кремлевскому партнеру решать свои проблемы. В принципе, ничего нового: шантаж нефтью и […]