Названы условия Белоруссии по контрактной цене на нефть из России

Контракт на поставку российской нефти на НПЗ в Белоруссии отсутствует из-за требования Минска снизить цену на 10 долларов на тонну, являющихся премией к рыночной цене, сообщил источник в отрасли.
«Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», – передает слова источника РИА «Новости».
Россия с 1 января прекратила подачу нефти на белорусские НПЗ, при этом транзит в Европу продолжен.
На фоне прекращения поставок из РФ Белоруссия временно прекратила экспорт нефтепродуктов со своих НПЗ.
Позже сообщалось, что Москва и Минск нашли временный вариант возобновления поставок нефти на период ведения переговоров.
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Последнее: Контракт на поставку российской нефти на НПЗ в Белоруссии отсутствует из-за требования Минска снизить цену на 10 долларов на тонну, являющихся премией к рыночной цене, сообщил источник в отрасли. «Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении», – передает […]
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