Учёные подтвердили существование химер

Учёные из разных стран мира подтверждают, что химеры, которых, к примеру, в греческой мифологии описывают как существа с туловищем козы, головой льва и хвостом змеи, на самом деле существуют. Их выводили ещё несколько веков назад, скрещивая животных не менее двух разных видов.

Целью подобных опытов в современном мире является развитие отрасли трансплантологии, и в этой сфере научное сообщество уже достигло определённых успехов. Так, летом минувшего года учёные-генетики из Испании заявили о созданных «химерах» — эмбрионах человеко-обезьяны. Модифицировав их стволовые клетки, исследователи получат необходимые для определённых пациентов донорские материалы. За два года до этого те же специалисты занимались выведением человеко-свиньи, но данный опыт прошёл не очень успешно и из двух тысяч эмбрионов выжило менее 1%.

В то же время в Португалии исследователи искали способы лечения спровоцированного вирусами герпеса рака. Для этого учёные «скрещивали» неклеточные инфекционные агенты человека и грызунов, выяснив при этом, что данный тип онкологии развивается под влиянием одного из белков.

Команда японских учёных продолжает эксперимент по внедрению стволовых клеток в организм мышей. Целью научной работы является выращивание в теле грызунов человеческой поджелудочной железы. Кстати, ранее профессор Хиромицу Накаучи успешно трансплантировал органы «химеры» мышам с диабетом.

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Последнее: Учёные из разных стран мира подтверждают, что химеры, которых, к примеру, в греческой мифологии описывают как существа с туловищем козы, головой льва и хвостом змеи, на самом деле существуют. Их выводили ещё несколько веков назад, скрещивая животных не менее двух разных видов. Целью подобных опытов в современном мире является развитие отрасли трансплантологии, и в этой […]