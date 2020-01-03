Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут на рынок одновременно

Давно ожидаемые новинки сферы мобильных технологий смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro поступят на рынок одновременно. Как сообщают источники в руководстве китайского IT-гиганта, новая флагманская серия «умных» телефонов появится на полках магазинов уже в первые три месяца 2020 года.

Несмотря на то, что модификации предыдущего, девятого, поколения Xiaomi Mi поступили в продажу с разницей более, чем в квартал, обе версии обновления линейки выпустят в феврале-марте текущего года. Производитель решил не разделять релизы по времени и представит оба аппарата практически одновременно.

Судя по информации, которой обладают техно-блогеры и инсайдеры, а также исходя из официальных данных, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получат соответственно аккумуляторы объемом в 4500 и 4800 мАч и возможность беспроводной зарядки в 30 и 66 Вт. Об остальных технических характеристиках пока не сообщается, скорее всего, публикации об оснащении аппаратов будут появляться ближе к презентации новинок в феврале текущего года в рамках выставки MWC 2020.

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