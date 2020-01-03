Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут на рынок одновременно

Давно ожидаемые новинки сферы мобильных технологий смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro поступят на рынок одновременно. Как сообщают источники в руководстве китайского IT-гиганта, новая флагманская серия «умных» телефонов появится на полках магазинов уже в первые три месяца 2020 года.
Несмотря на то, что модификации предыдущего, девятого, поколения Xiaomi Mi поступили в продажу с разницей более, чем в квартал, обе версии обновления линейки выпустят в феврале-марте текущего года. Производитель решил не разделять релизы по времени и представит оба аппарата практически одновременно.
Судя по информации, которой обладают техно-блогеры и инсайдеры, а также исходя из официальных данных, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получат соответственно аккумуляторы объемом в 4500 и 4800 мАч и возможность беспроводной зарядки в 30 и 66 Вт. Об остальных технических характеристиках пока не сообщается, скорее всего, публикации об оснащении аппаратов будут появляться ближе к презентации новинок в феврале текущего года в рамках выставки MWC 2020.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Учёные из разных стран мира подтверждают, что химеры, которых, к примеру, в греческой мифологии описывают как существа с туловищем козы, головой льва и хвостом змеи, на самом деле существуют. Их выводили ещё несколько веков назад, скрещивая животных не менее двух разных видов. Целью подобных опытов в современном мире является развитие отрасли трансплантологии, и в этой […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мать Тимати Симона Юнусова назвала дочь Шишковой Алису «терминатором» / 23 декабря
- 5 cамых стильных монархов недели (14-20 декабря) / 20 декабря
- «Шансов не было»: кардиолог о болезни и смерти Лужкова / 10 декабря
- Совет на выходные 7-8 декабря 2019 года / 6 декабря
- Слава Рабинович: об одной из главных причин принятия «закона» об иностранных агентах / 27 ноября
- Мнение: Успешное построение коммунизма, советский ВВП и неудобные цитаты вождей / 22 декабря
- «Блистательная, трепетная, великая»: Артур Гаспарян встретился с Софией Ротару за кулисами «Песни года» / 8 декабря
- «Нарушение закона»: Соловьев жестко поставил на место Киев / 29 ноября