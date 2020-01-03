Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут на рынок одновременно

03.01.2020, 21:04, Разное

Давно ожидаемые новинки сферы мобильных технологий смартфоны Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro поступят на рынок одновременно. Как сообщают источники в руководстве китайского IT-гиганта, новая флагманская серия «умных» телефонов появится на полках магазинов уже в первые три месяца 2020 года.
Несмотря на то, что модификации предыдущего, девятого, поколения Xiaomi Mi поступили в продажу с разницей более, чем в квартал, обе версии обновления линейки выпустят в феврале-марте текущего года. Производитель решил не разделять релизы по времени и представит оба аппарата практически одновременно.

Судя по информации, которой обладают техно-блогеры и инсайдеры, а также исходя из официальных данных, Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro получат соответственно аккумуляторы объемом в 4500 и 4800 мАч и возможность беспроводной зарядки в 30 и 66 Вт. Об остальных технических характеристиках пока не сообщается, скорее всего, публикации об оснащении аппаратов будут появляться ближе к презентации новинок в феврале текущего года в рамках выставки MWC 2020.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Учёные из разных стран мира подтверждают, что химеры, которых, к примеру, в греческой мифологии описывают как существа с туловищем козы, головой льва и хвостом змеи, на самом деле существуют. Их выводили ещё несколько веков назад, скрещивая животных не менее двух разных видов. Целью подобных опытов в современном мире является развитие отрасли трансплантологии, и в этой […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика