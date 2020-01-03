Пентагон решил направить на Ближний Восток еще 3 тыс. военных

03.01.2020, 20:58, Новости дня

Минобороны США в пятницу одобрило отправку дополнительных 3 тыс. военных на Ближний Восток в связи с «возросшей угрозой», сообщили СМИ.

Утверждается, что решение принято «в целях предосторожности», передает ТАСС.

Ранее сообщалось о приведении иранских ракетных войск в боевую готовность.

Иранский генерал Сулеймани был убит в пятницу в результате ракетного удара американских войск по району аэропорта Багдада. РФ назвала убийство «авантюрным шагом», Иран пригрозил США последствиями, пообещав «жесткую месть» за смерть Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности войны между США и Ираном.



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Последнее: Минобороны США в пятницу одобрило отправку дополнительных 3 тыс. военных на Ближний Восток в связи с «возросшей угрозой», сообщили СМИ. Утверждается, что решение принято «в целях предосторожности», передает ТАСС. Ранее сообщалось о приведении иранских ракетных войск в боевую готовность. Иранский генерал Сулеймани был убит в пятницу в результате ракетного удара американских войск по району аэропорта […]

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