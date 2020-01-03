Илья Ковальчук подписал однолетний контракт с «Монреалем»

03.01.2020, 20:57, Новости дня

Канадский клуб НХЛ «Монреаль» подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальной странице Лиги.

«Клуб сообщает о подписании однолетнего контракта с 36-летним левым нападающим Ильей Ковальчуком, который находился в статусе свободного агента», — говорится в сообщении.

Ранее Ковальчук выступал за американский «Лос-Анджелес», однако клуб принял решение расторгнуть контракт с игроком, и в декабре форвард был выставлен на драфт отказов. Места в составе «Лос-Анджелеса» Ковальчук потерял еще в ноябре, это связывали с низкой результативностью россиянина, который набрал лишь 9 очков в 17 играх по системе «гол+пас», забросив при этом лишь 3 шайбы.

 

«Я обычный игрок. Мы идем на последнем месте, поэтому тренер должен что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Я здесь каждый день для ребят, для команды и в случае необходимости готов играть», — говорил Ковальчук, комментируя ситуацию.

За «Лос-Анжелес» российский игрок выступал с июля 2018 года. Ранее в НХЛ он играл за «Атланту» и «Нью-Джерси». Выступая в НХЛ, Ковальчук трижды принимал участие в Матче всех звезд и становился лучшим снайпером регулярного чемпионата Лиги.



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Последнее: Канадский клуб НХЛ «Монреаль» подписал контракт с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщается на официальной странице Лиги. «Клуб сообщает о подписании однолетнего контракта с 36-летним левым нападающим Ильей Ковальчуком, который находился в статусе свободного агента», — говорится в сообщении. Ранее Ковальчук выступал за американский «Лос-Анджелес», однако клуб принял решение расторгнуть контракт с игроком, и в декабре […]

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