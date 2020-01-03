Мнение: Парламент Ирака рассмотрит закон о выводе американских войск

Завтра в парламенте Ирака пройдет обсуждение законопроекта о выводе американских войск из Ирака. С призывом к созыву чрезвычайного заседания уже обратился премьер-министр Ирака Аль-Махди.
Аналогичный запрос поступил от руководства "Хашд Шааби".
Для главные шиитские партии уже поддержали решение о выводе американских войск из Ирака, но для достижения необходимого большинства только голосов блока Садра и ФАТХ недостаточно.
Муктада Ас-Садр призвал партию бывшего премьера Малики и курдскую партию поддержать решение о выводе американских войск.
Перед грядущим заседанием, лидер блока ФАТХ Аль-Амири призвал иракские шиитские фракции объединиться и изгнать США из Ирака.
Вице-спикер парламента уже заявил, что заседание собирается для того, чтобы принять решительные меры, которые положат конец американскому присутствию на иракской земле.
Разумеется, если такое решение будет принято, это создаст проблемы не только для американского присутствия в Ираке, но и для оккупационного режима США в Восточной Сирии.
UPD: Малики также призвал принять необходимые дипломатические и правовые меры в качестве ответа на убийство Сулеймани.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Завтра в парламенте Ирака пройдет обсуждение законопроекта о выводе американских войск из Ирака. С призывом к созыву чрезвычайного заседания уже обратился премьер-министр Ирака Аль-Махди.Аналогичный запрос поступил от руководства "Хашд Шааби".Для главные шиитские партии уже поддержали решение о выводе американских войск из Ирака, но для достижения необходимого большинства только голосов блока Садра и ФАТХ недостаточно.Муктада Ас-Садр […]
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