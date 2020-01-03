Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Андрея Клюева

3 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о содержании под стражей бывшего главу Администрации Президента Украины (АПУ), экс-первого премьер-министра Украины времен президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Об этом ВАКС проинформировал в Facebook.
«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей», – сказано в сообщении.
В суде уточнили, что мера пресечения избрана с учетом объявления подозреваемого в международный розыск.
Фамилию подозреваемого ВАКС не указал, но уточнил, что экс-чиновник фигурирует в уголовном производстве, предусмотренном ч. 5 ст. 191.
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому першому віце-прем’єр-міністру України Сьогодні, 3 січня, слідчий суддя Вищого…
Posted by Вищий антикорупційний суд on Reede, 3. jaanuar 2020
При Януковиче Андрей Клюев был первым вице-премьером, секретарем Совета национальной безопасности и обороны, а также главой АПУ.
С 2014 года он находится в Украине в розыске. Клюеву вменяют ч. 1 ст. 340 (незаконное воспрепятствование организации или проведению митингов), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием и применением оружия) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В октябре 2019 года журнал НВ и Dragon Capital включили Андрея Клюева в топ-100 самых богатых украинцев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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