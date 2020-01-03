Лавров в разговоре с Помпео резко раскритиковал США за убийство официального лица Ирана

В телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции по устранению официальных лиц государства-члена ООН грубо нарушают принципы международного права, информирует российский МИД.
«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», – сообщается на сайте МИД.
Он указал, что этот шаг «чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», убийство генерала Касема Сулеймани «не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем», которые накопились на Ближнем Востоке, а только ведет «к новому витку эскалации».
«Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров», – говорится в заявлении МИД.
Ранее Госдеп США сообщил о состоявшемся разговоре между Лавровым и Помпео.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в связи с убийством Сулеймани.
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Последнее: В телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции по устранению официальных лиц государства-члена ООН грубо нарушают принципы международного права, информирует российский МИД. «Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства […]
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