Мнение: Женихи с большой ОЗ

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Для письма нужен аккаунт ЖЖ сроком не менее 3-х месяцев.

Но вот это не письмо, а короткий вопрос, аккаунт новый, но вопрос такой старый, столько бедных девушек пишут мне такие вопросы во всех социальных сетях, что я приведу это сообщение для примера:

mrs_admiralova

Уважаемая Эволюция!

А где хищницы вообще находят таких богатых ковалеров? в какие места надо ходить, чтобы с такими встретиться? Типа как вот тот, который Ире подарил машину за много миллионов.

Я вот работаю в Вузе, вокруг меня только студенты с микро-стипендией и профессора с нано-зарплатой.

Даже деканы факультетов не получают столько, чтобы дарить машины.

Где надо тусить, чтобы встретить таких мега-миллионеров и как туда вообще попасть?

У этой девушки даже ник штурманский с короной Победительницы.

Адмиралова.

Она думает, что если найти такое место, где сидят состоятельные мужчины, соблазнить их она сумеет.

Ярыбачка как все рапаны.

Давайте я расскажу девушкам, мечтающим о мужчинах с большой ОЗ, где такие водятся?

Все-таки новогодние каникулы.

Лица хоть и расплылись немного из-за неумеренных новогодних яств, но шелак на ногтях свежий, эпиляция пока еще везде, ресницы только что нарощены, брови ламинированы, даже укладка хоть и порядком примялась, но все еще сгодится для боя.

Очень многие женщины верят, что если бы они, как Золушка в сказке, попали бы на бал к принцу, этот принц обратил бы на них внимание.

С сестрами Золушки, которые были на том же балу, никто себя ассоциировать не хочет.

С Веркой Сердючкой, поющей про принца, тоже.

И главную проблему Штурманы-Победительницы видят в том, что рядом с ними нет подходящих кандидатов.

Мишеней нет, а то бы они стельнули глазами в своем боевом раскрасе и поразили как стрелой Амура.

Но проблема в том, что рядом с ними — бедные мужчины.

Как попасть в круг богачей?

Попасть к богачам можно, устроившись к ним, например прислугой.

Поваром или горничной в богатый дом вас не возьмут, нужны навыки работы, но мыть туалеты в богатом офисе можно.

Официанткой можно устроиться в ресторан. Богатые мужчины там бывают.

Можно накопить денег и поехать на дорогой курорт, ходить туда-сюда в купальнике. Там много богатых мужчин.

Можно в казино устроиться работать, там есть богачи.

Можно — разносчицей еды, тем попадаются иногда состоятельные холостяки или несчастливые в браке бизнесмены.

Машины можно мыть на заправке. Там бывают и дорогие тачки.

Дворничихой можно пойти работать в элитный двор. Или даже консьержкой.

Если у вас очень хорошие внешние данные, можно пойти стриптизершей или проституткой в закрытый ночной клуб, там вы богатых самцов увидите близко и некоторых — даже без штанов.

Видите, сколько я вам накидала сходу щедрых идей?

Нет ничего проще, чем попасть в то место, где обитают богачи. Они хоть и не валяются под ногами как бомжи, но достаточно доступны.

В метро их не встретишь, но подобраться к ним поближе реально.

Засада только одна — на вас даже и не взглянут.

Если вы официантка в кафе или уборщица туалетов в офисе, разница ОЗ так велика, что вы — невидимка.

Вас не увидят.

Большая разница ОЗ не в вашу пользу делает вас невидимкой.

Если вас и увидят, то не в том качестве, в котором вам бы хотелось. Не в качестве варианта для романтики. А как часть сервиса.

Для секса вы может быть подойдете, если у вас хорошие внешние данные, вы не будете ломаться ни секунды, а этот мужчина пьян. Но если он спит с прислугой, он скорее всего так неразборчив, что даже имени вашего не запомнит, вы сольетесь для него в большое пятно других случайных девушек.

Чтобы вас заметили и увидели в вас не просто сервис, а вариант для личной жизни, у вас должна быть подобная ему ОЗ.

Пусть меньшая, но близкая.

Вы должны быть кем-то в том же самом кругу, в его кругу. Дочерью его босса. Коллегой по бизнесу. Подругой его партнера. Любовницей его приятеля. Ваша ОЗ должна быть сопоставима с его. Только в этом случае вас заметят.

Фея потому и нарядила Золушку в платье, что в лохмотьях принц ее бы не заметил.

Главная характеристика человеческого внимания — селекция. Избирательность, фильтр. Мы не можем замечать все, что видим, иначе бы наш мозг взорвался, мы замечаем только нужное нам: полезное или опасное. Остальное сливается в фон.

И если вы думаете, что сумеете нарядиться так, чтобы вас перепутали с привлекательной девушкой из своего круга, вы заблуждаетесь.

Золушку нарядила фея, а вот сестры ее наряжались сами, не жалея денег на наряды, но выглядели на балу как лохушки.

Так же будете выглядеть и вы, если попытаетесь нарядиться, игнорируя разницу ОЗ.

Внешний вид — это то, что почти невозможно имитировать снизу вверх. То есть невозможно притвориться, что вы намного состоятельней, чем есть, но даже если бы вам это удалось с чьей-то помощью, вы бы выдали себя очень быстро. И внимание бы к вам угасло.

Само знакомство с человеком из высшего круга — почти невозможно.

Вас должны ему представить, либо вы должны прийти с кем-то знакомым ему, чтобы он мог обратить на вас внимание.

Иначе он вас не увидит, не сможет выделить вас из фона.

То есть пропасть ОЗ преодолеть нельзя.

Увы, фантазерки.

Как хищницы преодолевают пропасть ОЗ?

Они ее не преодолевают.

Они преодолевают совсем небольшую разницу за счет своего обаяния. Каждый раз — совсем небольшую разницу.

Как люди строят карьеру, начиная с нижней ступени, и постепенно поднимаются, а не прыгают сразу в кресло директора, так и хищницы используют мужчин как социальный лифт, постепенно.

Вот Мrs_admiralova, написавшая письмо, никому в своем Вузе не нравится. Ни студентам, ни профессорам.

А хищницы нравятся многим в своем окружении и выбирают мужчину с самой большой ОЗ. Как мужчина, имея широкий выбор, выберет самую красивую или очаровательную девушку, так хищница всегда выберет самого богатого. Нехищница нет, она может самого умного выбрать или самого красивого, и правильно сделает, но хищницы превыше всего ценят умение мужчин зарабатывать деньги. Это их очаровывает и притягивает. И вот хищницы выбрали самого богатого из доступных и поднялись на социальном лифте на один этаж. Всего на один. За счет своего обаяния и сексапила. Там у них через какое-то время формируется новый выбор из нового хоровода. Но к этому моменту их ОЗ тоже подросла, изменился их имидж, денег на счету стало больше, навыки новые появились.

Если хищник приехал из деревни в лаптях, вряд ли им заинтересуется какая-то очень культурная женщина. Ей не нужен оборванец, даже самый симпатичный. Ей не хочется выглядеть полоумной в глазах подруг. Ей нужен мужчина со сходным культурным багажом и с соответствующим ей имиджем. Финансовые расчеты от окружающих она сможет скрыть, а вот его имидж нет. Деньги у него тоже должны быть какие-то, он не должен нуждаться в пище как нищий. Поэтому хищнику из деревни потребуется дорасти, чтобы его полюбила женщина из высшего круга. И эта женщина должна быть в курсе, что его последняя бывшая — почти такая же дама как она, а не продавщица из ларька на рынке. Иначе разница ОЗ будет слишком велика. Хищники довольно быстро прокачивают имидж и учатся хорошо, то есть на каждом новом этаже социального лифта они неплохо адаптируются. Именно поэтому хищников так сложно увидеть. Они интегрированы в среду и не трубят о своей биографии. Они выглядят бизнесменами или шоуменами, держа под руку своих подруг или супруг, а женщинам-хищницам скрыть свое происхождение еще проще. Домохозяйкой или просто-женой женщине быть не зазорно.

Поэтому будь вы даже хищницей, вам пришлось бы постепенно растить свою ОЗ.

Но хищницы — это как минимум нерыбы.

А так как вы — рапаны, вы должны оставить все эти фантазии.

Вы можете понравиться человеку со сходной ОЗ, не выше. Вероятней — ниже. Это совсем реально для вас.

Если ваши часики уже тикают (вам 30+), выкиньте из головы мечты о принце. Принцу вы не нужны.

Постаравшись и нарядившись, вы способны понравиться мужчине из вашего окружения, у которого имидж чуть хуже, чем ваш, а экономика чуть лучше, или наоборот. Обратите внимание на таких. Даже равным понравиться не элементарно, но возможно. Особенно если вы не рапан, а хотя бы рыба.

Преодолеть большую разницу ОЗ почти невозможно. Напишу как-нибудь про исключения, которые подтверждают правила.

Но в любом случае это — не для рапанов.

Поэтому не ищите места с богатыми мужчинами, вы им не сдались. Потеряете в своей короне деньги и время, пытаясь как сестры Золушки наряжаться в кредит и соблазнительно трясти телесами перед носом принцев.

Вернитесь в свои границы и займитесь теми, кто вам доступен.

Друзья, понятно, почему так дорого стоит умение видеть свою ОЗ и уважать партнеров с такой же ОЗ, симпатизировать им?

Именно это и есть самоуважение.

А презирать свое окружение и грезить о каких-то иных кругах — это корона, под которой все сливаются: в секс-онли, во френдзону или в удобрение виноградника. Понятно почему?

Источник: Эволюция

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