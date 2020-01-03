Очень горячо: Ирина Шейк в мини-бикини на пляжах Коста-Рики

Ирина Шейк знает, как взбодрить поутихшую за время праздников соцсеть. На Новый год модель улетела в Коста-Рику, откуда теперь делится горячими снимками в бикини. Похоже, недостатка в купальниках, которые Ирина прихватила с собой на отдых, у нее нет.

В минималистичном на тонких завязках и раскраской под зебру она позировала на лодке, проплывая по джунглям. В неоново-желтом покоряла тропические заросли — дополнением к нему стали черная бейсболка, удобные кроссовки, зеленое ожерелье и свитер, завязанный вокруг осиной талии. В коралловом Ирина отлично смотрелась на пляже — она позировала на шезлонге, подставив теплому солнцу спину. Кстати, образ модель дополнила не широкополой шляпой, а простой панамкой. А от макияжа отказалась совсем. Но и в своей естественной красоте Шейк прекрасна.

Еще в одном — пятнистом — Ирина сегодня не на шутку взбудоражила всех своих поклонников. На снимке Шейк изображена со спины, и этот ракурс выгодно подчеркивает, что время, проведенное в спортзале, было потрачено не даром.

Идеальный вид

Фигура космос, повезло же кому-то

Королева, —

восторгаются поклонники.

В Коста-Рике Шейк отдыхает не одна, а с подругой Ингой Рубинштейн и коллегами по подиуму. Друзья поселились в отеле Four Seasons Resort, номер в котором стоит от $2,775 за ночь. Но Ирина — одна из самых востребованных моделей, поэтому может себе позволись и не такую роскошь.

А вот ее маленькая дочь Лея пока проводит время с папой. После расставания летом прошлого года Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочитают по очереди проводить время с дочерью. Еще ни разу с момента разрыва пару не видели вместе — как и на новых фото, девочку всегда передает родителям няня.

Брэдли очень увлечен своей работой и использует каждую возможность для карьерного роста. Из-за этого они жили совершенно разными жизнями, постоянно проводя время вдали друг от друга,

— рассказывали о расставании пары инсайдеры.

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Последнее: Ирина Шейк знает, как взбодрить поутихшую за время праздников соцсеть. На Новый год модель улетела в Коста-Рику, откуда теперь делится горячими снимками в бикини. Похоже, недостатка в купальниках, которые Ирина прихватила с собой на отдых, у нее нет. В минималистичном на тонких завязках и раскраской под зебру она позировала на лодке, проплывая по джунглям. В […]