Генсек ООН пообщался с постпредом США в связи с убийством Сулеймани

После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
«Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС.
Сулеймани был убит в пятницу в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск. РФ назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом». Иран сообщил о крупнейшей стратегической ошибке США, пообещав «жесткую месть».
Сообщалось о приведении иранских ракетных войск в боевую готовность.
Газета ВЗГЛЯД писала об опасности войны между США и Ираном из-за убийства генерала.
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Последнее: После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС. Сулеймани был убит в пятницу в […]
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