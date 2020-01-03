Генсек ООН пообщался с постпредом США в связи с убийством Сулеймани

03.01.2020, 20:37, Новости дня

После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС.

Сулеймани был убит в пятницу в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск. РФ назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом». Иран сообщил о крупнейшей стратегической ошибке США, пообещав «жесткую месть».

Сообщалось о приведении иранских ракетных войск в боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности войны между США и Ираном из-за убийства генерала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС. Сулеймани был убит в пятницу в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика