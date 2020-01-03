Генсек ООН пообщался с постпредом США в связи с убийством Сулеймани

После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС.

Сулеймани был убит в пятницу в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск. РФ назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом». Иран сообщил о крупнейшей стратегической ошибке США, пообещав «жесткую месть».

Сообщалось о приведении иранских ракетных войск в боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала об опасности войны между США и Ираном из-за убийства генерала.

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Последнее: После операции США по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани генсек ООН Антониу Гутерриш провел беседу с американским постпредом при организации Келли Крафт, сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак. «Я знаю, что у него состоялось несколько телефонных разговоров, также он пообщался с послом США», – передает его слова ТАСС. Сулеймани был убит в пятницу в […]