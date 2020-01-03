«Всевидящее око»: Компания Aston Martin разрабатывает новую систему камер заднего вида

Aston Martin заявила о скорой презентации новейшей системы камер заднего вида. Уникальное зеркало британская компания разрабатывает в коллаборации с производителем компонентов для автомобилей Gentex Corporation.

Новинка будет представлять собой гибридное салонное зеркала, которым планируют оснащать новые модели данного бренда. Модифицированные девайсы для транспортных средств предложила Gentex, технология заключается в трех модулях камер заднего вида. Все устройства Full Display Mirror получат интегрированы жидкокристаллический дисплей. Данную систему FDM CMS (мониторинга камер) эксперты уже называют «всевидящим оком», ведь получаемая информация сразу с трех точек действительно обеспечивает высокоэффективный контроль и мониторинг состояния на дороге. Уже на следующей неделе новинку покажут публике на одной из выставок электроники.

Несмотря на то, что подобные системы уже есть, представленная Aston Martin система принципиально иная. Так, в ней реализованы дополнительные зеркала по бокам от центрального экрана для передачи картинки с задней камеры. Благодаря им стало возможным передавать изображения с боковых камер не только на левый, но и на правый дисплеи. Это позволяет водителю не отвлекаться во время езды и не переводить для контроля ситуации взгляд с разных мониторов. Теперь же, после внедрения новой разработки, человеку, находящемся за рулем автомобиля британской компании, достаточно будет одного взгляда в зеркало заднего вида. На основании собранных и переданных на него данных водитель сможет полноценно и мгновенно воспринимать картинку из всех камер.

Один из главных плюсов инновации заключается в том, что система абсолютно не зависит от условий погоды. Ее работе не вредят ни снег, ни дождь, ни соль, все камеры будут работоспособными при любых обстоятельствах. К тому же, в машине останутся резервные традиционные зеркала на самый экстренный случай, что обеспечивает полную надежность авто, оборудованного такими устройствами.

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