Мнение: Почему Грета уродлива?



Грета клеймит

В числе самых знаковых фигур ушедшего 2019 года (а то и всего 10-летия!) многие наверняка назовут Грету Тунберг, шведскую девочку-феномена, громящую парламенты, президентов, да и всю ООН чохом по имя Экологии. Ведущие мировые СМИ уже ставили ее фотографию на обложки, о ней часто упоминают в новостях, а в ряде стран (прежде всего Запада)появились даже целые детские (!) организации ее последователей.

Вопрос «откуда эта девчонка взялась такая?» задают часто, хотя ответ на него очевиден: родилась в семье какой-то шведской столичной полубогемы. Но вот вопрос, почему именно ее некие могущественные силы подняли на знамя — куда интереснее. В самом деле — почему она? Грета психически не совсем нормальна — у нее синдром Аспергера; она не ходит в школу, она призывает к прогулам, но самое главное — она уродлива! Реально — это прежде всего весьма неприятный внешне ребенок, который к тому же явно и не стремится никому понравиться.

Вопрос — почему? Почему, если кого-то поднимают на знамя, да еще в явном расчете на международный резонанс — почему в качестве символа выбирают УРОДЛИВОГО ребенка? Неужели не было кого-то посимпатичнее? Возьмем, к примеру, прежних девочек — «послов мира», соответственно, Америки и США. У них была Саманта Смит, у нас — Катя Лычева; девочки-милашки! Ну и, казалось бы — а как иначе? Ведь если ты собираешься призывать к чему-то большие массы людей — наверно, ты им должен как-то импонировать. А если они на тебя, как говорится, «отворотясь не насмотрятся» — с чего б они захотели за тобой пойти и вообще к тебе прислушиваться?

Заметим — Грета ведь не просто некрасива, она еще и откровенно необаятельна. Я сужу, естественно, по публикациям ее фото в мировых СМИ, как и все — то есть сужу о ее медийном образе. Лично с ней я незнаком, допускаю, что «на самом деле» она может быть милейшим ребенком — но это сейчас неважно, потому что мы и рассуждаем не о живом человеке, а именно о медийном образе. А он именно такой.

Почему?!

Думаю, ровно по той же причине, почему «лицом» движения MeToo в США избрана дивная женщина по имени Тарана Бёрк. Вот она:



Лидер движения MeToo в США.

Без сомнения, замечательная Тарана внешне еще страшнее, чем даже 5 Грет, скорчивших самую страшную гримасу. Особенно поражает лицо, усеянное каким-то то ли прыщами, то ли бородавками — при том, что сама она по фото похожа на жабу. Однако именно вот эта женщина олицетворяет для всего мира Движение по… борьбе с сексуальными домогательствами! Хотя именно «сексуальные домогательства» — последнее, что может прийти в голову при взгляде на госпожу Бёрк. Что она может знать о сексуальных домогательствах? Ровно столько, сколько и недоучившаяся Грета — о парниковом эффекте.

Вопрос, опять же — зачем?! Почему за экологию во всем мире борется неграмотная школьница, неспособная в силу психических особенностей закончить школу, а за девичью честь — старая негритянка, покрытая бородавками, и обе «борчихи» страшны как смерть? Неужели нельзя было устроить то же самое, но поставив во главе более адекватных задаче лидеров? Зачем мировые СМИ ставят на настолько некачественные продукты?

Мой ответ кому-то покажется парадоксальным. Однако я делаю вывод просто из того, что вижу. А вижу я, что мировые СМИ (или те, кто за ними стоит) попросту занимаются саботажем. Или же попросту скрыто издеваются над заказчиками указанных мировых «движух».

Или же изначально задача была совсем не та, про какую мы наивно думаем: никто не собирался продвигать идею «борьбы за мировую экологию через ограничения на мировую промышленность» при помощи Греты. А ровно наоборот: сама Грета была выбрана — и максимально раскручена — именно для того, чтобы как можно сильнее дискредитировать саму идею такой борьбы и такой экологии в глазах мирового охлоса.

Равно как и дражайшая Тарана Бёрк с внешностью то ли жабы, то ли черепахи Тортиллы призвана не поднять, а именно максимально утопить движение MeToo в глазах того же мирового общественного мнения.

Просто всё делается тонко, не в лоб. Народы ведь сейчас объевшиеся, прямую пропаганду воспринимают плохо. Поэтому «зеленых» и «митушников», нацелившихся на место в мировом истеблишменте, изводят вот таким образом — «душат в объятиях». Ты против домогательств? Ты против выбросов? Ты, стало быть, как Грета? Ты, как Тарана??

И, перефразируя старую фразу Салтыкова-Щедрина — «вчера еще за Грету давали 20 баксов, а завтра уже будут бить в морду».

Чего, собственно, и добивались.

Источник: Размышления вольного социолога

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