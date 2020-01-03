Диетолог Андреа Донски назвал полезные свойства меда для здоровья и красоты. Он отметил благотворное воздействие продукта на кожу, волосы и ногти.
При отсутствии аллергии на мед и продукты пчеловодства медовые маски и обертывания для всего тела помогут восстановить обезвоженную и сухую кожу. К натуральному веществу можно добавлять оливковое, миндальное или любое другое жирное масло. Среди компонентов могут присутствовать экстракты розы, алое или клюквы. Смыть состав необходимо через 20 минут. В сочетании меда с содой 2:1 получается средство для очистки пор и эпителия от мертвых клеток. После обрабатывания в течение нескольких дней следов, оставшихся после ожогов и заживших раневых поверхностей, можно исключить образование рубцовой ткани и ускорить регенерацию клеток. Противовоспалительные свойства продукта помогают избавиться от прыщей, вызванных инфицированием грибками и бактериями. Маску смывают через 15 минут.
Потускневшим волосам вернуть утраченный блеск позволяет состав из одной части меда и двух частей масла кокоса, наносимый на три четверти от длины волос и смываемый через 20 минут. Продукт, смешанный с водой в соотношении 3 к 2 и оставленный на один час, поможет осветлить и оздоровить волосы. Втирая смесь, приготовленную из взятого в равных пропорциях яблочного уксуса, кокосового масла и меда, легко избавит от сухих кутикул.
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