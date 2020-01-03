Ник Полторанин о романе с Жанной Агузаровой: «Всё закончилось так прозаично»

Киноактёр Ник Полторанин в одном из недавних интервью вспомнил о романе с «богиней эпатажа», экс-солисткой группы «Браво» Жанной Агузаровой. Между влюблёнными были серьёзные отношения, но они не выдержали проверку сложностями, поэтому «закончились прозаично».

В 1980-х годах Жанна Агузарова вышла замуж за океанолога Илью Кабанченко, однако не смогла найти общий язык с семьёй мужа, и брак вскоре распался. Затем у певицы начался бурный роман с Ником Полтораниным. Избранник стал её концертным директором, и по его же инициативе Агузарова ушла из родного музыкального коллектива, начав успешную сольную карьеру. Через некоторое время пара уехала в США, но после всенародной любви на родине певице сложно было адаптироваться на новом месте, а приезжая домой, она чувствовала ностальгию по славе и популярности.

В итоге Жанна Агузарова вернулась в Россию, а Полторанин, мечтавший о покорении Америки, остался в Лос-Анджелесе. Своим решением певица фактически прекратила отношения с любимым мужчиной, хотя пара мечтала о свадьбе и детях. Ник Полторанин признаётся, до последнего не мог поверить в столь прозаичное завершение романа. Агузарова предпочла его фанатам и концертам, а он её – американскому гражданству.

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