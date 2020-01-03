В Samsung зарегистрировали названия для девяти новых смартфонов

В компании Samsung зарегистрировали названия для девяти смартфонов нового поколения. Все они принадлежат к бюджетной линейке Galaxy A.

Год только начался, а у южнокорейского гиганта весьма перспективные планы на судьбу своих линеек, включая бюджетный сегмент. Инсайдеры сообщают, что зарегистрировано сразу девять наименований для новых телефонов Samsung. Всех их следует ожидать до конца 2020 года, а вот когда именно начнут выпускать первые устройства пока не известно.

Официальные представители корпорации не дали никаких комментариев о готовящихся изменениях в линейке Samsung Galaxy A. Инсайдеры же уже прогнозируют, какие названия будут у будущих смартфонов. Исходя из их слов, общественности следует ожидать появление Galaxy A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 и A92.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 3 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о содержании под стражей бывшего экс-первого премьер-министра Украины времен президента Виктора Януковича. Об этом ВАКС проинформировал в Facebook. «Следственный судья Высшего антикоррупционного суда рассмотрел ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру Украины правительства Николая Азарова в виде содержания под стражей», – сказано […]