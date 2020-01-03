Генсек ООН: Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке в связи с убийством командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя ООН Фархана Хака, опубликованном на сайте организации 3 января.

По словам представителя, Гутерриш максимально привержен деэскалации ситуации. По его словам, мировые лидеры должны проявлять сдержанность.

«Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе», – говорится в заявлении.

Хак сказал, что Гутерриш обсудил ситуацию с постоянным представителем США в ООН, но не сообщил подробностей звонка.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис. По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.

Трамп заявил, что Сулеймани «должны были убрать много лет назад».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами. Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга […]