Генсек ООН: Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке в связи с убийством командира иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя ООН Фархана Хака, опубликованном на сайте организации 3 января.
По словам представителя, Гутерриш максимально привержен деэскалации ситуации. По его словам, мировые лидеры должны проявлять сдержанность.
«Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе», – говорится в заявлении.
Хак сказал, что Гутерриш обсудил ситуацию с постоянным представителем США в ООН, но не сообщил подробностей звонка.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис. По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
Трамп заявил, что Сулеймани «должны были убрать много лет назад».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами. Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Про знакомства через блог / 16 марта
- Личные вещи умершей Началовой превратили в ценные экспонаты / 30 ноября
- «Ухажер новый»: Барановскую застали с неожиданным спутником / 24 декабря
- Село Диоксиново и его окрестности / 20 декабря
- Мнение: Про «осквернение ценностей»… / 30 декабря
- Что смотреть в Новогоднюю ночь на ТВ / 31 декабря
- В газовом пакете Путина Крым Зеленский не увидит / 8 декабря
- Располневшей звезде шоу «Дом-2» откачали жир / 3 декабря