Зеленский получил роялти от «Квартала 95» в 5 млн гривен

Согласно декларации о доходах президента Украины Владимира Зеленского, в конце декабря он получил более 210 тыс. долларов от студии «Квартал 95».

По декларации от 3 января, он в конце декабря получил роялти в размере 4,8 млн гривен (205,9 тыс. долларов) от студии «Квартал 95», а также 104 тыс. гривен (4,3 тыс. долларов) компенсации за пользование торговой маркой, передает РИА «Новости».

Зеленский является основателем студии «Квартал 95», которая производит фильмы, сериалы и юмористические передачи, однако говорил, что вышел из бизнеса.

Роялти – вид лицензионного вознаграждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, авторских прав, франшиз.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами. Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга […]