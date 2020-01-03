ДНР обвинила Киев в попытке обострить обстановку в Донбассе

Украинские силовики открывают провокационный огонь по населенным пунктам в Донбассе для того, чтобы обострить обстановку в период новогодних и рождественских праздников, сообщил представитель Народной милиции Донецкой народной республики.
По его словам, СБУ обстреляли из противотанковых гранатометов и пулеметов поселки Зайцево и Старомихайловка, передает РИА «Новости».
«Данные факты украинской стороны мы расцениваем как попытку обострить обстановку и спровоцировать нас на ответный огонь, чтобы впоследствии обвинить в ведении огня в период новогодних и рождественских праздников. Мы призываем украинскую сторону отказаться от своих планов по дестабилизации обстановки», – сообщил представитель Народной милиции.
Отметим, что в декабре украинский президент Владимир Зеленский признался, что пока не знает, как контролировать перемирие в Донбассе.
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