Клюква поможет снизить рецидивы инфекции мочевыводящих путей

03.01.2020, 20:04, Разное

Американские исследователи изучили влияние на организм человека клюквы. Оказалось, эта ягода помогает существенно снизить рецидивы инфекций мочевыводящих путей.
Содержащиеся в клюкве в большом количестве вещества способны бороться с разного вида бактериями. При этом сок из этой ягоды не уничтожает болезнетворные микроорганизмы, как это предполагалось ранее, а помогает организму избавится от них. Красные ягоды этого растения уже давно известны, как целебный плод, эффективный при болезнях почек и других органов мочевыводящей системы. Благодаря свойству, которое специалисты называют антиадгезионным, когда бактериальные клетки прилипают к мочевыводящим путям. Это становиться важным моментом для их дальнейшего размножения и распространения.

На примере подопытных свиней исследователи смогли выделить растительный углевод, ранее малоизученный, содержащийся в клюкве. Он очень эффективно останавливает рецидивы заболевания, продуцируя арабиноксилоглюкановый олигосахарид со структурой, аналогичной углеводам, выявленным в ягодах. Данное исследование поможет разработать эффективные препараты для лечения инфекций мочеполовой сферы. Однако и традиционное употребление этих целебных ягод также принесет много пользы организму.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами. Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика