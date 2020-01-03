Клюква поможет снизить рецидивы инфекции мочевыводящих путей

Американские исследователи изучили влияние на организм человека клюквы. Оказалось, эта ягода помогает существенно снизить рецидивы инфекций мочевыводящих путей.

Содержащиеся в клюкве в большом количестве вещества способны бороться с разного вида бактериями. При этом сок из этой ягоды не уничтожает болезнетворные микроорганизмы, как это предполагалось ранее, а помогает организму избавится от них. Красные ягоды этого растения уже давно известны, как целебный плод, эффективный при болезнях почек и других органов мочевыводящей системы. Благодаря свойству, которое специалисты называют антиадгезионным, когда бактериальные клетки прилипают к мочевыводящим путям. Это становиться важным моментом для их дальнейшего размножения и распространения.

На примере подопытных свиней исследователи смогли выделить растительный углевод, ранее малоизученный, содержащийся в клюкве. Он очень эффективно останавливает рецидивы заболевания, продуцируя арабиноксилоглюкановый олигосахарид со структурой, аналогичной углеводам, выявленным в ягодах. Данное исследование поможет разработать эффективные препараты для лечения инфекций мочеполовой сферы. Однако и традиционное употребление этих целебных ягод также принесет много пользы организму.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: На своей странице в Instagram актер Кирилл Сафонов показал фото могилы Галины Волчек. Место, где похоронена режиссер и художественный руководитель театра «Современник», усыпано цветами. Среди цветов бросаются в глаза огромные букеты гвоздик и роз разного цвета. «9 дней», — лаконично подписал фотографию Кирилл Сафонов. В комментариях соболезнования по поводу смерти Галины Волчек также высказала супруга […]