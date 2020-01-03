Александр Петров мечтает сыграть Гамлета или Раскольникова

В интервью Александр Петров признался, что мечтает сыграть Раскольникова или Гамлета. Также артист прокомментировал свое отношение к «супергеройским» фильмам и пояснил о любимых кинолентах и сериалах.

У Александра Петрова спросили, как он относится к позиции известных режиссеров Коппола и Скорсезе по поводу кинокомиксов DC и Marvel. Актер заявил, что он не понимает протеста метров кинематографа. По его мнению, все люди разные, поэтому и фильмы должны быть такими, которые нравятся всем. Противники определенного жанра будут всегда, но каждый зритель должен иметь возможность «найти свое». Например, он с удовольствием пересматривает первую ленту «Человек-паук». Но «Звездные войны» артист не любит и на премьеру последней части идти не планирует.

По словам Александра Петрова, ему нравится смотреть сериалы. Его любимые – «Настоящий детектив» и «Шерлок». Среди фильмов, которые вышли в 2019 году, актеру больше всего понравились картины «Верность», «Однажды в Голливуде» и «Джокер». А в начале 2020 года на экран вышел фильм «Вторжение», в котором сыграл и сам Александр Петров.

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