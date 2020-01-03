При покупке земли в Украине ограничение в 10 тыс. га на банки распространятся не будет – советник премьера

В законопроекте о земельной реформе в Украине для банков не предусмотрено ограничение на покупку земельных участков в 10 тыс. га. Об этом 3 января сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Алексея Гончарука Алексей Мушак.

«На банки не будет распространяться ограничение 10 тыс. га в одни руки. У нас порядка 50 банков, готовых кредитовать земельные сделки. Соответственно ограничение в 10 тыс. грн позволило бы кредитовать покупку только на 500 тыс. га. А это менее 2% рынка», – написал он.

Советник премьера отметил, что в случае изъятия залоговой земли в свою собственность банк обяжут продать ее на электронных торгах в течение двух лет.

«В противном случае земля изымается у банка по специальной процедуре», – отметил Мушак.

Важливі фінансові моменти щодо земельної реформи. Фінальна версія базового законопроекту 2178-10 наступна:1. Ні… Posted by Oleksiy Mushak on Reede, 3. jaanuar 2020

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» авторства депутатов от «Слуги народа». Документ не поддержали парламентские фракции «Батьківщина», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос», а также депутатская группа «За майбутнє».

Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. Зеленский пообещал, что вопрос о возможности продажи земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум.

О планах ограничить покупку земли 10 тыс. га в одни руки говорил в декабре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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