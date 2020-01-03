Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил операцию американских войск по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани с главой российского МИД Сергеем Лавровым, информирует Госдеп.
«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации», – передает сообщение Госдепа РИА «Новости».
Россия ранее назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом».
В Иране назвали убийство Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США, у которой будут последствия. Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть».
О смерти Сулеймани стало известно в пятницу. Он погиб в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск.
Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством генерала.
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