Помпео обсудил с Лавровым убийство Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил операцию американских войск по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани с главой российского МИД Сергеем Лавровым, информирует Госдеп.

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации», – передает сообщение Госдепа РИА «Новости».

Россия ранее назвала убийство генерала Сулеймани «авантюрным шагом».

В Иране назвали убийство Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США, у которой будут последствия. Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть».

О смерти Сулеймани стало известно в пятницу. Он погиб в районе Багдада в результате ракетного удара американских войск.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации в связи с убийством генерала.

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