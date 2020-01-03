Мнение: Спонтанная ликвидация

По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина.

Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии. Трамп вполне справедливо полагает, что Сулеймани действовал в связке с его политическими противниками в США, которым в год выборов было бы крайне важно "опустить" шансы Трампа на избрание громким и крайне болезненным провалом. В свое время захват посольства в Тегеране и последующая крайне неудачная операция по освобождению заложников подорвала авторитет президента Картера, так почему бы не повторить такое с Трампом?

Американские политики — вполне циничные люди, и если для решения внутренних задач им потребовалось в связке с арабскими террористами взорвать свои собственные Башни, то уж договориться с иранскими террористами о захвате американского посольства в Багдаде — почему бы и нет. Особенно если учесть, что у демократов и иранского режима весьма особые отношения.

Именно поэтому ликвидация Сулеймани была спонтанной, и именно поэтому она была поручена не ЦРУ, которое остается крайне опоозиционной Трампу структурой и вполне способна саботировать его приказы, а армии. Военные давно имели зуб на Сулеймани, и ликвидировали его быстро и без особых проблем.

Если эта версия имеет под собой основания, то скорее всего, Иран не рискнет на масштабный ответ. По сути, Сулеймани выступил в роли обычного наемника во внутриамериканских разборках. И проиграл, играя в чужую игру. Аятоллам, конечно, нужно сохранить лицо, но вряд ли они будут отвечать масштабно. Скорее всего, местная пропаганда изобретет какой-нибудь мем про "грозное иранское молчание", от которого супостат дрожит и писает в штаны, на чем инцидент будет исчерпан.

Источник: Эль Мюрид

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: По поводу ликвидации иранского террориста №1 Сулеймани, безусловно, будут ходить разные версии и соображения, однако из того, что накапливается к этой минуте, вырисовывается вполне определенная картина. Ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Судя по всему, Сулеймани прибыл координировать своих террористов в этом важном мероприятии. Трамп вполне справедливо полагает, что […]