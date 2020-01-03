Названы основные пути поставок наркотиков в Россию

03.01.2020, 19:44, Новости дня

Почтовые отправления и экспресс-доставка стали основным способом контрабанды наркотиков в Россию из Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, заявили в пресс-центре МВД.

«Основными маршрутами контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием почтовых отправлений и возможностей фирм, специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов, являются государства Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки», – передает ТАСС сообщение МВД.

Отмечается, что опийные наркотики поступают в Россию в первую очередь из Центральной Азии, Прикаспийского региона, а сильнодействующие вещества – из Восточной Европы, Центральной и Восточной Азии. Кокаин в Россию поставляют из Латинской Америки.

Всего за 11 месяцев 2019 года в РФ зарегистрировано более 176,7 тыс. преступлений, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков.

В декабре рэпер Давид Нуриев (Птаха) в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил, что наркотики в РФ якобы распространяются при участии сотрудников правоохранительных органов, а в страну попадают через порты, в частности через Санкт-Петербург.



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Последнее: Почтовые отправления и экспресс-доставка стали основным способом контрабанды наркотиков в Россию из Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки, заявили в пресс-центре МВД. «Основными маршрутами контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием почтовых отправлений и возможностей фирм, специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов, являются государства Европы, Юго-Восточной Азии и Южной Америки», – передает ТАСС […]

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