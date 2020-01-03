Мнение: Уникальное видео с места ликвидации Касема Сулеймани

«Мир столкнулся с новой реальностью – убийство официального лица другим государством». Начало года омрачено отнюдь невеселыми известиями: Иранский генерал Касем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции, был убит в аэропорту Багдада вечером 2 января. Ликвидация последовала за новогодним нападением сторонников иракского шиитского ополчения на посольство США в «зеленой зоне» Багдада. Тегеран в свою очередь причастность к протестам строго опроверг.



После случившегося Пентагон долго себя ждать не заставил, заявив, что сам генерал – «архитектор войны», а его убийство – не что иное, как «защита американских граждан за рубежом». Приказ был санкционирован лично президентом США Дональдом Трампом. Сам же республиканец спустя несколько часов после атаки символично разместил в Твиттере изображение американского флага.



То, что преднамеренное убийство Сулеймани может стать поворотным моментом в ситуации на Ближнем Востоке – сомнений не остаётся. Такому же мнению придерживаются и ряд лидеров других стран, которые резко осудили подобный поступок США.



Эксперты же Международного института гуманитарно-политических исследований отмечают, что, возможно, под «защитой граждан» Полигон подразумевает намеренную провокацию Тегерана с целью получения повода для новых атак.



Рассмотрим наихудший сценарий случившегося: Иран всё же решается на «жёсткую месть», о которой яро твердит мировым СМИ. В таком случае, эта тяжёлая новость является предвестником новых столкновений не только между американцами и радикальными шиитскими активистами, но и всемирного напряжения в целом.

Стоит отметить, что на данный момент в американских политических кругах нет единства относительно этой операции. Так, сенатор-демократ Крис Мёрфи согласился с тем, что Сулеймани был «врагом» США, однако резко отметил, что удар по офицеру был нанесён без уведомления Конгресса, что, по его словам, в дальнейшем может спровоцировать масштабный конфликт и внутри самой страны. Чем руководствовался Трамп в таком случае – непонятно, ведь на сегодняшний день его рейтинги и без того выглядят печальней некуда.



Так или иначе, пока Иран назвал приказ республиканца «крупнейшим просчётом в США за годы после Второй мировой войны, и объявил в стране траур. В городах с самого утра проходят акции протеста, и, уже на данный момент можно предположить, что нас ждёт не самый простой год.

Источник: Теория элит

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