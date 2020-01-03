«Ощипанные куренки»: собравшуюся замуж Водянову назвали жалкой

03.01.2020, 19:42, Разное

Наталья Водянова похвасталась поклонникам, что выходит
замуж. Модель продемонстрировала помолвочное кольцо, которое ей подарил
избранник, французский миллиардер Антуан Арно. Пара вместе уже почти
десять лет. За это время манекенщица родила наследнику баснословных богатств
двух детей.

Известный блогер Лена Миро на новость о скорой свадьбе
Натальи и Антуана отреагировала критической заметкой в личном ЖЖ. Блогер
назвала модель клушей.

«У нашей бабы очень много общего с курицей. Так, например,
курица высиживает яйца, а наша баба – мужика. Мужика наша баба готова
высиживать годами», – заявила обозревательница.

Несмотря на то, что Наталья Водянова много лет ждала предложения не
от «лошка на окладе», а от богача, она все равно выглядит жалко. По мнению
Лены, Наталья все эти годы как будто сдавала экзамен. Дескать, девушку тестировали как новую модель автомобиля, а она все терпела и надеялась.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 31 Дек 2019 в 4:04 PST

«Девки, достоинства у вас – как кот наплакал. Красота есть.
И даже умишко какой-никакой имеется, а вот достоинства нет от слова совсем. Жалкие
вы какие-то. Жалкие ощипанные куренки. Хоть и красивенькие, на первый взгляд»,
– высказалась о Наталье Водяновой Лена Миро.



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Последнее: Наталья Водянова похвасталась поклонникам, что выходит замуж. Модель продемонстрировала помолвочное кольцо, которое ей подарил избранник, французский миллиардер Антуан Арно. Пара вместе уже почти десять лет. За это время манекенщица родила наследнику баснословных богатств двух детей. Известный блогер Лена Миро на новость о скорой свадьбе Натальи и Антуана отреагировала критической заметкой в личном ЖЖ. Блогер назвала […]

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