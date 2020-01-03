Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства США генерала Сулеймани

03.01.2020, 19:40, Новости дня

Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.

Высокопоставленный военный был убит в Багдаде в районе международного аэропорта. Ответственность за ликвидацию генерала взял на себя Пентагон, назвав это вынужденной оборонительной мерой.
Митингующие на улицах скандируют антиамериканские лозунги и жгут флаги США. В руках у многих портреты убитого генерала и транспаранты с требованием призвать Вашингтон к ответу.
В российском МИДе осудили решение властей США и назвали его авантюрным шагом, который обострит обстановку в регионе и навредит миллионам людей. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, комментируя происходящее, заявила, что США добиваются изменения расклада сил в регионе.
Одной из причин ликвидации Сулеймани США называли его одобрение нападения на американское посольство в Ираке. Захарова обратила внимание на то, что за осуждением нападений на посольства страны обращаются в Совет безопасности (СБ) ООН. Тем временем, на должность убитого назначен генерал Каани, соответствующий указ подписал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.



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Последнее: Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани. Высокопоставленный военный был убит в Багдаде в районе международного аэропорта. Ответственность за ликвидацию генерала взял на себя Пентагон, назвав это вынужденной оборонительной мерой. Митингующие на улицах скандируют антиамериканские лозунги и жгут флаги США. […]

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