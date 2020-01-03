Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность

03.01.2020, 19:37, Новости дня

Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ.

Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», информирует ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму.

«Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. Все ждут приказа», – сообщил он.

По  его словам, иранские ракетные подразделения находятся в режиме ожидания.

Ранее в Иране заявили, что убийство Сулеймани – это крупнейшая стратегическая ошибка США, у которой будут последствия. Верховный лидер Ирана до этого пообещал «жесткую месть» за гибель генерала.

В пятницу стало известно о смерти Сулеймани в результате ракетного удара американских войск в районе Багдада. РФ назвала убийство «авантюрным шагом».

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.



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Последнее: Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ. Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», информирует ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму. «Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. […]

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