Стало известно о приведении ракетных войск Ирана в боевую готовность

Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ.
Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», информирует ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму.
«Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. Все ждут приказа», – сообщил он.
По его словам, иранские ракетные подразделения находятся в режиме ожидания.
Ранее в Иране заявили, что убийство Сулеймани – это крупнейшая стратегическая ошибка США, у которой будут последствия. Верховный лидер Ирана до этого пообещал «жесткую месть» за гибель генерала.
В пятницу стало известно о смерти Сулеймани в результате ракетного удара американских войск в районе Багдада. РФ назвала убийство «авантюрным шагом».
Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны.
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Последнее: Ракетные войска Ирана переведены в боевую готовность и находятся в режиме ожидания в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, сообщили СМИ. Ячейки сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по всему миру находятся «на низком старте», информирует ФАН со ссылкой на своего корреспондента Аббаса Джуму. «Прошел слух, что иранские истребители кружат близ ирано-иракской границы. […]
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