Мнение: Почему молчит Шишкова?

Очень много вопросов возникло по поводу сосущей ногу старухи девочки Тимати. Я — не о Решетовой сейчас, если что, а о дочке Тимура — Алисе, которая засунула ногу бабушки в рот, пока Симона Яковлевна получала от этого удовольствие.
Главный вопрос — а где была, собственно, мать? Как она позволила свекрови вытворить такое с дочерью?
Фото: Соцсети
«Если бы моя свекровь так сделала, это был бы последний раз, когда она вообще бы ребёнка увидела», — из комментариев.
И действительно, где была мать?
И хотя все восторгаются Симоной Яковлевной Юнусовой, как новым Макаренко XXI века, мать видит дочь только на фотосессиях для соцсетей.
Бабка Симона довольно цинична — она здраво и адекватно оценивает уровень наложниц своего сынули.
Что может дать косноязычная Алёна Шишкова потомству? Если посмотреть на девушку до кучи пластических операций, то интеллекта на лице — ноль.
Ни Шишкова, ни Решетова не воспитывают своих детей. Они их просто не видят. Вот, как встретили новый год Алёна и её дочка Алиса — по видеосвязи:
Фото: Соцсети
Где была мать, вы спрашиваете? Да нет у Алисы матери — есть только бабка, сующая в рот ребёнку свой педикюр!
Дочь и мать живут не просто в разных странах — на разных континентах, а вам интересно, почему это молчит Шишкова, когда в рот её дочери засунули старый грибковый палец!
Во всей этой ситуации я вижу только одно: наши социальные службы совершенно недееспособны. Вместо того, чтобы отнять проблемного ребёнка у сбрендившей бабки, лишить мать родительских прав, никто ничего и не делает.
А как вы оцениваете российские социальные службы? Выполняют они свои функции или просто так получают зарплату из наших денег? Есть у вас хоть один пример их положительной роли в решении какой-то проблемы?
Источник: Лена Миро
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Последнее: Очень много вопросов возникло по поводу сосущей ногу старухи девочки Тимати. Я — не о Решетовой сейчас, если что, а о дочке Тимура — Алисе, которая засунула ногу бабушки в рот, пока Симона Яковлевна получала от этого удовольствие. Главный вопрос — а где была, собственно, мать? Как она позволила свекрови вытворить такое с дочерью? Фото: […]
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