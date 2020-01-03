Huawei представила магазин с роботами-продавцами

Магазин с роботами-продавцами, представленный китайской компанией Huawei, радушно встречает своих покупателей. Посетить его можно в отеле города Ухань Wuhan Optics Valley.
Сотрудники не нуждаются в выходных и обеденном перерыве, поэтому познакомиться с их работой можно в любую минуту. Умный магазин выглядит в форме цилиндра, внутри которого расположена пуленепробиваемая витрина со смартфонами. Выбор необходимой продукции осуществляется на сенсорном дисплее.
После оплаты товара покупатель получает его из рук робота. Возможен заказ-онлайн, оформляют его и выдают продукт все те же приветливые продавцы магазина.
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Последнее: Магазин с роботами-продавцами, представленный китайской компанией Huawei, радушно встречает своих покупателей. Посетить его можно в отеле города Ухань Wuhan Optics Valley. Сотрудники не нуждаются в выходных и обеденном перерыве, поэтому познакомиться с их работой можно в любую минуту. Умный магазин выглядит в форме цилиндра, внутри которого расположена пуленепробиваемая витрина со смартфонами. Выбор необходимой продукции осуществляется […]
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