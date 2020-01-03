В Израиле найдены монеты времён правления халифа Харуна-ар-Рашида

Во время проведения археологических раскопок в районе населённого пункта Явна в Израиле были обнаружены древние монеты. Предположительно, находка относится ко временам правления халифа Харуна-ар-Рашида в VIII-IX веках н. э.

Семь золотых динаров нашли при раскопках мастерской гончара. Археологи предполагают, что спрятал их в тайник возле печи сам мастер, и это, скорее всего, были его личные сбережения. Эксперт в области нумизматики Роберт Кул, изучавший находку, считает, что некоторые монеты отчеканены во времена правления Харуна-ар-Рашида, известного многим с детства халифа, о котором упоминается в сказках «Тысяча и одна ночь». Он главенствовал в Аббасидском халифате с 786 по 809 год н. э.

Оставшиеся монеты, по мнению специалистов, могли быть отчеканены правителями Туниса и Северной Африки. В дальнейшем археологи продолжат раскопки в месте, где найдены [url=https://oane.ws/xgo.php?url=twitter.com/LiveScience/status/1212845910960422912?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1212845910960422912&ref_url=https%3A%2F%2Foane.ws%2Fadoane.php%3Fmod%3Deditnews%26action%3Deditnews%26id%3D208608]артефакты[/url], и надеются обнаружить не менее ценные раритетные предметы.

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