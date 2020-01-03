Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «ритуал по сжиганию негатива и завистников»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала очередное видео, снятое на отдыхе в Таиланде. Знаменитость продемонстрировала ритуал по «сжиганию негатива и завистников» в специальной печи.

Перед Новым годом Анастасия Волочкова устроила себе традиционные зимние каникулы, но в этот раз местом отдыха выбрала не излюбленные Мальдивы, а Таиланд. В соцсети балерина регулярно делится с подписчиками новыми фото и роликами, а в одной из последних публикаций продемонстрировала, как сжигает в печи возле буддийского храма «недоразумения минувшего года, негатив и инстаграмных ботов». Волочкова призналась, что ритуал оказался довольно весёлым, а вот если в него верить, то он обязательно поможет избавиться от недоброжелателей.

Большинство подписчиков в комментариях замечают, что тоже хотели бы провести нечто подобное, так как вокруг в последнее время слишком много злых и не совсем адекватных людей. Анастасии Волочковой продолжают писать поздравления с прошедшими и грядущими праздниками, желать хорошего отдыха, а некоторые рекомендуют балерине меньше обращать внимания на критику и не реагировать на выпады хейтеров.

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