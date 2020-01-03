Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «ритуал по сжиганию негатива и завистников»

03.01.2020, 19:33, Разное

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала очередное видео, снятое на отдыхе в Таиланде. Знаменитость продемонстрировала ритуал по «сжиганию негатива и завистников» в специальной печи.
Перед Новым годом Анастасия Волочкова устроила себе традиционные зимние каникулы, но в этот раз местом отдыха выбрала не излюбленные Мальдивы, а Таиланд. В соцсети балерина регулярно делится с подписчиками новыми фото и роликами, а в одной из последних публикаций продемонстрировала, как сжигает в печи возле буддийского храма «недоразумения минувшего года, негатив и инстаграмных ботов». Волочкова призналась, что ритуал оказался довольно весёлым, а вот если в него верить, то он обязательно поможет избавиться от недоброжелателей.

Большинство подписчиков в комментариях замечают, что тоже хотели бы провести нечто подобное, так как вокруг в последнее время слишком много злых и не совсем адекватных людей. Анастасии Волочковой продолжают писать поздравления с прошедшими и грядущими праздниками, желать хорошего отдыха, а некоторые рекомендуют балерине меньше обращать внимания на критику и не реагировать на выпады хейтеров.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Магазин с роботами-продавцами, представленный китайской компанией Huawei, радушно встречает своих покупателей. Посетить его можно в отеле города Ухань Wuhan Optics Valley. Сотрудники не нуждаются в выходных и обеденном перерыве, поэтому познакомиться с их работой можно в любую минуту. Умный магазин выглядит в форме цилиндра, внутри которого расположена пуленепробиваемая витрина со смартфонами. Выбор необходимой продукции осуществляется […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика