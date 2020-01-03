Захарова назвала «верхом цинизма» ситуацию с убийством американцами Сулеймани

Ситуация с убийством главы командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани – это «верх цинизма», заявила 3 января в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, США сначала нанесли ракетный удар, а уже после этого обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой оценить нападение на американское посольство в Багдаде, в связи с которым и был убит Сулеймани.
«Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма», – сказала Захарова.
Она считает, что убийство не соответствует международному праву.
Она назвала убийство Сулеймани «проявлением новой реальности», в которой «официальное лицо» уничтожено без правовой основы.
«Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость», – считает спикер МИД РФ.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Магазин с роботами-продавцами, представленный китайской компанией Huawei, радушно встречает своих покупателей. Посетить его можно в отеле города Ухань Wuhan Optics Valley. Сотрудники не нуждаются в выходных и обеденном перерыве, поэтому познакомиться с их работой можно в любую минуту. Умный магазин выглядит в форме цилиндра, внутри которого расположена пуленепробиваемая витрина со смартфонами. Выбор необходимой продукции осуществляется […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Александр Гудков показал «мотивирующую» пародию на Ольгу Бузову / 2 января
- «На букву Ш человек, знаешь?» / 24 ноября
- ВЦИОМ: 19% россиян назвали Шойгу героем Отечества / 10 декабря
- Мэра города в Мексике застрелили на рождественской вечеринке / 24 декабря
- Ученые нашли научное объяснение чудесам из Библии / 28 ноября
- На России объяснили «звонок» Скабеевой Зеленскому / 6 декабря
- Татьяна Тарасова уважает решение Алины Загитовой о приостановке спортивной карьеры / 14 декабря
- Свежая рыба без упаковки и ее искусственно выращенный аналог могут причинить вред здоровью человека / 29 декабря